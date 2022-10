Slovácko prohrálo v EKL s Kolínem 0:1 a ztratilo naději na postup

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka prohráli v pátém kole Evropské konferenční ligy s Kolínem nad Rýnem 0:1 a ztratili naději na postup ze skupiny D. V 82. minutě rozhodl gólem z pokutového kopu Ondrej Duda. Domácí brankář Filip Nguyen předtím v 51. minutě další kolínskou penaltu chytil.

Utkání bylo ve čtvrtek po sedmi minutách za bezbrankového stavu přerušeno kvůli mlze a dnes se dohrávalo. Slovácko tak ani na třetí pokus nedokázalo v EKL zvítězit v domácím prostředí: předtím remizovalo s Partizanem Bělehrad 3:3 a podlehlo Nice 0:1.

Ve druhém utkáni skupiny D vyhrálo Nice ve čtvrtek nad Partizanem Bělehrad 2:1. Oba tyto celky mají po osmi bodech, Kolín po dnešní výhře sedm. Slovácko skončí ve skupině poslední, zatím získalo čtyři body. Do jarní vyřazovací části postoupí dva týmy.

Dohrávka začala dnes v čase čtvrtečního ukončení v osmé minutě autovým vhazováním hostů, v nezměněných sestavách a před znovu zaplněným stadionem. Od prvních minut měl duel ostré tempo, hra se přelévala od branky k brance, nicméně vyložené šance dlouho chyběly.

Až po půlhodině zastavil po dlouhém nákopu Kalabišku ofsajdový praporek a z protiútoku dostal možnost vyniknout Adamjan, který ji ale v šestnáctce nevyužil. Největší šanci otevřít skóre ze strany Slovácka měl ve 42. minutě Duskí, jenž po přetaženém Tomičově centru trefil z těžkého úhlu tyč Schwäbeho branky.

V 50. minutě nařídil gruzínský rozhodčí po souboji Trávníka s Adamjanem pokutový kop, jenže Nguyen skočil k tyči a střelu kolínského kapitána Kainze zneškodnil. Partie tak nabrala i emoční grády, žlutou kartu dostali oba trenéři, ale obraz hry se zásadně nezměnil. Ofenzivu Slovácka tahal neúnavný Petržela a v 61. minutě se dostal do střelecké příležitosti, jenže z hranice šestnáctky zamířil těsně nad.

V 73. minutě se po Schindlerově akci hrnul do zakončení znovu Adamjan, avšak Nguyen byl opět na místě. To platilo i v 79. minutě při akci střídajícího Slováka Dudy. Rozhodnutí padlo v 82. minutě, kdy rozhodčí odpískal další pokutový kop po kontaktu Kohúta s Tiggesem a tentokrát už Duda Ngyuena překonal.

V závěru plály emoce na obou stranách. Hostující Schirí trefil tyč, na druhé straně viselo vyrovnání ve vzduchu, ale závěrečný tlak Slovácka vyšel vniveč. Český tým tak v pohárech nevyhrál s německými soupeři pátý duel za sebou.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Musím začít jako vždy u svého týmu a výkonu. Ten byl na hranici našich možností, co se týká fyziologie. Z hlediska fotbalových záležitostí bych v první půli viděl zbytečné ztráty míčů a ve druhé pak řešení některých situací, což mohlo být lepší. Na druhou stranu jsme pozorně bránili, soupeře jsme k ničemu moc nepouštěli, až po první penaltě měl nějaké příležitosti. My jsme ty svoje možnosti nevyužili. Šancí bylo na obou stranách málo. Rozhodly sporné momenty a je strašné, že v takových soutěžích není VAR. Sudí by se na to podíval a je otázka, zda to chtěl písknout. Podle mě to bylo vědomě udělané, jsem o tom přesvědčen, z mého pohledu to zavánělo velkou tendenčností. To je jedna věc, druhá je náš výkon a já musím tým pochválit za to, jak se rval o výsledek. Do Bělehradu pojedeme bez šance na postup, ale hrát o body do koeficientu a peníze do klubové kasy. Je potřeba si vážit každého takového zápasu."

Steffen Baumgart (trenér Kolína): "Jsem velmi rád, že jsme vyhráli. Byl to intenzivní a náročný zápas, který jsme tvrdě vybojovali. Hráli jsme odvážně a aktivně, v první půli jsme měli míň šancí, po změně stran jsme jich měli víc a nemyslím jen penalty. K nim řeknu jen tolik, že je sudí pískl, a víc se k tomu nebudu vyjadřovat, s rozhodnutím sudích musejí žít oba týmy. Teď nás čeká pravděpodobně v neděli liga s Hoffenheimem, zatím není zápas odložen. Nějaké chytré hlavy vymyslely, že 48 hodin na regeneraci je dost. Tady nejde o hráče, ale o obchod, já musím tým co nejlíp připravit."

Michal Kohút (záložník Slovácka na téma druhé penalty): "Hráč Kolína si chtěl prodloužit balón, kopl do mě, já jsem spadl, a jak jsem byl na zemi, tak mi zavadil o nohy a spadl taky. Hlavní sudí to podle mě pískat nechtěl, ale až na popud asistenta rozhodl o penaltě. Tu první jsem neviděl, ale tato "moje" nebyla. Takové rozhodnutí nás stálo body a možná postup."

1. FC Slovácko - Kolín nad Rýnem 0:1 (0:0)

Branka: 82. Duda z pen. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všichni Gruz.). ŽK: Trávník, Kohút, Daníček, Hofmann, Svědík (trenér) - Adamjan, Huseinbasič, Schindler, Duda, Kilian, Baumgart (trenér). Diváci: 7 333.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela (69. Holzer), Trávník (58. Kohút), Duskí (85. Vecheta) - Mihálik. Trenér: Svědík.

Kolín: Schwäbe - Schindler, Kilian, Hübers, Pedersen - Huseinbasič, Martel, Schirí, Kainz (73. Duda) - Dietz (61. Tigges), Adamjan (73. Maina, 90. Schmid). Trenér: Baumgart.

Tabulka:

1. Nice 5 2 2 1 6:5 8 2. Partizan Bělehrad 5 2 2 1 8:6 8 3. Kolín nad Rýnem 5 2 1 2 6:6 7 4. Slovácko 5 1 1 3 7:10 4