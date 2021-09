Slovácko přestřílelo Mladou Boleslav 5:3, hattrick Ewertona domácím nestačil

Mladá Boleslav - Fotbalisté Slovácka přestříleli v 9. kole první ligy Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:3 a upevnili si páté místo v tabulce. Za hosty vstřelil dvě branky Václav Jurečka, po jedné trefě přidali Michal Kohút, Jan Kalabiška a Milan Petržela. Středočechům nestačil ani hattrick Brazilce Ewertona.

Tým z Uherského Hradiště zvítězil ve třetím z posledních čtyř ligových utkání, Boleslav je naopak po třetí prohře z posledních čtyř kol dvanáctá. Více gólů než v tomto duelu padlo v samostatné historii nejvyšší soutěže jen v devíti zápasech.

Slovácko vstoupilo do utkání odvážně a už v deváté minutě si naskočil na Kalabiškův centr Jurečka, jeho hlavička však letěla těsně vedle. Středočeši odpověděli o chvíli později, kdy nejprve Douděrův náběh zneškodnil gólman Nguyen a následná hlavička Škody mířila nad.

Hosté poprvé udeřili v 17. minutě. Po povedené týmové souhře našel centrující Reinberk před brankou Kohúta a ten otevřel stav zápasu.

Pro domácí bylo o šest minut později ještě hůř. Jurásek odvrátil centr z levé strany jen k nabíhajícímu Jurečkovi a hostující útočník zajistil Slovácku dvoubrankový náskok. Zaskočenou boleslavskou obranu navíc v 26. minutě překonal po rohovém kopu i Kalabiška, jehož hlavička se na cestě do sítě odrazila ještě od tyče.

Domácí kouč Jarolím, který v minulosti trénoval také Slovácko, reagoval na nepříznivý vývoj dvojnásobným střídáním a v závěru první půle se jeho tým dočkal snížení. Po rychlém přechodu do útoku přihrál Škoda před odkrytou branku Ewertonovi a brazilský útočník svou první brankou v sezoně dal Středočechům naději.

Mladoboleslavští se po přestávce vrhli do útoku, ale jak Douděra v 51. minutě, tak ani chvíli nato střílející Fila míč do Nguyenovy branky nedopravili. Hosté čekali především rychlé brejky a v 58. minutě udeřili počtvrté. Kohútovu přihrávku zužitkoval opět Jurečka, a přestože rozhodčí jeho branku neuznal kvůli možnému ofsajdu, po konzultaci s videorozhodčím svůj verdikt přehodnotil. Útočník Slovácka se trefil počtvrté v ligové sezoně.

Po hodině hry navíc další brejk do otevřené obrany zužitkoval i hostující Petržela a zhruba dvě desítky fanoušků Slovácka začalo na boleslavském stadionu skandovat: "Dejte jim deset."

Domácí přeci jen v závěru hrozivé skóre korigovali zásluhou Ewertona. Čtyřiadvacetiletý Brazilec nejprve v 73. minutě uspěl technickým obstřelem a tři minuty před koncem dokonal po podobné akci hattrick. Branku hostujícího Hoffmana pak v nastaveném čase rozhodčí neuznali pro ofsajd.

Boleslav vstřelila sice podruhé za sebou na svém hřišti tři branky, inkasovala však zde z posledních dvou zápasů osmkrát. Slovácko vyhrálo v Boleslavi podruhé za sebou.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "O utkání rozhodl výpadek během prvního poločasu, kdy jsme inkasovali tři góly po našich stupidních chybách nebo nedohraných situacích. Soupeř nás z nich potrestal. Jiskřičku naděje jsme si vykřesali v závěru první části, kdy jsme snížili na 1:3 a do druhé půle jsme s tím šli něco udělat. Kdybychom vstřelili kontaktní branku, mohlo nám to pomoci. To bychom ale nesměli zase lacino inkasovat a soupeře pustit do pohodlného náskoku. Zkraje druhé půle jsme sice měli nějaké možnosti, ale nezakončili jsme je ideálně a další inkasované góly vše rozhodly."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání a korunovali jsme jej hezkými góly. Deset minut před koncem poločasu jsme ale začali ztrácet balony a přestali být aktivní v dostupování. Z toho pramenilo snížení a byla škoda inkasovat takhle těsně před poločasem. Druhou část jsme nezačali optimálně, ale byla výhoda, že jsme z první vážnější akce skórovali a navýšili vedení. Následně jsme přidali pátý gól, ale ať už to pak bylo prostřídáním nebo jinými věcmi, nechali jsme soupeře zbytečně snížit. S tím nejsem spokojený, ty dva góly Ewertona byly jak přes kopírák. Tři inkasované góly mě mrzí, ale zase jsme jich pět dali a pro diváka to musel být pěkný zápas. Padlo osm gólů a byla tam řada hezkých akcí. Jsem rád, že jsme vyhráli a vezeme tři body."

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 3:5 (1:3)

Branky: 45.+2, 73. a 87. Ewerton - 23. a 57, Jurečka, 17. Kohút, 26. Kalabiška, 61. Petržela. Rozhodčí: Julínek - Kotík, Lakomý - Ondráš (video). ŽK: Matějovský, Karafiát, Fila, Suchý (všichni M. Boleslav). Diváci: 2223.

M. Boleslav: Halouska - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Dancák (28. Fila), Matějovský (65. Smrž) - Ewerton, Hlavatý, Stránský (28. Ladra) - Škoda (65. L. Mašek). Trenér: Jarolím.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Petržela (74. Navrátil), Havlík, Sadílek (90.+1 Šimko), Kohút (74. Mareček), Holzer (79. Vecheta) - Jurečka (79. Tomič). Trenér: Svědík.