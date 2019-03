Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka ve 25. kole první ligy doma remizovali s Jabloncem 0:0. Tým z Uherského Hradiště potřetí za sebou uhrál nerozhodný výsledek a v tabulce zůstává na 11. místě. Jablonec se Slováckem v nejvyšší soutěži neprohrál podesáté v řadě a upevnil si čtvrtou příčku.

Zápas začal ve svižném tempu, ale to také byla na dlouhou dobu jeho největší přednost. Šancí se totiž rodilo v úvodním poločase velmi málo. Za první náznak lze považovat Kalabiškovu střelu z prostoru velkého vápna, která skončila vysoko nad. Vzápětí zahrozil dvakrát hostující Vatajelu, ale jeho trestný kop mířil nad Trmalovu branku a následná hlavička skončila v náručí domácího gólmana.

Slovácko mělo opticky více ze hry, ale jeho ofenziva narážela na dobře zformovanou obranu hostů. Klíčem k jejímu překonání byla finální přihrávka, ale ta v arzenálu slováckého týmu v první půli chyběla. Až na jednu výjimku: ve 38. minutě se domácí narážečkami dostali za obranný val Jablonce, Zajíc šel sám na Hrubého, ale tento souboj vyhrál brankář Severočechů.

Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil, její podstatná část se odehrávala ve středu hřiště a dominovaly jí osobní souboje, šancí i jejich náznaků se rodilo velmi málo. Nejblíže k úvodní brance měl v 69. minutě hostující útočník Doležal, který se dostal s míčem na malé vápno, ale v pádu nedokázal míč usměrnit mezi tyče a poslal jej hodně vedle.

Zápas se tak dostal do fáze, kdy mohla rozhodnout jedna chyba či jedna vydařená akce. Pokoušely se o ni obě strany, v závěrečných minutách mnohem více domácí, ale kýžený gólový efekt se nedostavil. I přes obrovskou šanci střídajícího Jurošky, jehož vychytal Hrubý.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "V prvním poločase jsme špatně pracovali po zisku míče, měli jsme zbytečný respekt, nebyli jsme přesní, na rozdíl od soupeře. Až na hlavičku Vatajela jsme soupeři nic nedovolili. Zápas nás stál hodně sil, chyběla nám větší agresivita, odhodlanost a kvalita na balonu. I ve druhé půli se hrálo po šestnáctku na obou stranách, kvalita Jablonce byla znát. My jsme si vypracovali v každém poločase po jedné velké šanci, zvláště ta Juroškova v samotném závěru byla tisíciprocentní. Pokud chceme s takovým soupeřem uspět, musíme jednu příležitost proměnit."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání se soupeřem, který je zejména doma nebezpečný. První poločas byl skoro bez šancí, do druhé půle jsme šli s tím, že chceme dát branku, ale ani my, ani domácí k tomu moc příležitostí neměli. Po naší chybě se domácí dostali do velké šance, ovšem výtečně nás podržel gólman Hrubý skvělým zákrokem. Od začátku soutěže nezvládáme závěry utkání, na tom musíme zapracovat. Bylo to bojovné utkání, odvážíme si bod, kterého si ceníme, je to plusový bod do tabulky."