Slovácko potřebuje k postupu porazit Plovdiv o dva góly

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka se ve čtvrteční odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy pokusí využít domácího prostředí a porazit Lokomotiv Plovdiv minimálně o dva góly. Takový výsledek potřebují k tomu, aby postoupili do třetího předkola, neboť před týdnem prohráli na půdě bulharského vicemistra 0:1 gólem z předposlední minuty.

"Naše touha je postoupit a uděláme pro to maximum," řekl na předzápasové tiskové konferenci trenér Martin Svědík, ale dodal, že šance na postup vidí po prvním utkání stále vyrovnané.

Výsledek 0:1 z prvního duelu určí svým způsobem taktiku do čtvrteční odvety. "Musíme být aktivnější, máme svoje strategické plány, ale klíčem k úspěchu bude dát první gól, pokud možno co nejdřív," pověděl Svědík.

Podle něj týmu pomohla nedělní ligová výhra v Liberci. "Tým to hodně povzbudilo, hráči se dostali do pohody," poznamenal. Na severu Čech udělal Svědík oproti zápasu v Bulharsku několik změn, nechal například odpočívat lehce zraněného stopera Hofmanna. "Teď jsou všichni hráči až na Šašinku v pořádku," těší kouče, že může vybírat z širokého kádru.

Do něj patří i útočník Regino Cicilia, který byl po zbytečném faulu v Liberci vyloučen. "Je připraven do zápasu, ale nemusí hrát, aby odčinil svoji hloupost. Máme více variant, jak postavit sestavu," řekl Svědík, ale více už neprozradil.

Hostující celek o víkendu prohrál v bulharské lize s mistrovským Razgradem doma 1:3 a trenér Aleksandar Tunčev postavil opět nejsilnější sestavu. "Je začátek sezony, naši hráči jsou po fyzické stránce dobře připraveni," vysvětlil. "Přijeli jsme sem kompletní a uděláme vše pro úspěch, což je postup," řekl Tunčev novinářům na on-line konferenci.

Bulharský kouč očekává, že Slovácko bude chtít co nejdříve vyrovnat skóre a pustí se do útoku. "Budeme na to připraveni, Slovácko má silný tým s řadou individualit, především v osobách Kadlece a Petržely," vyzvedl Tunčev dva bývalé české reprezentanty.

Od letošního ročníku evropských pohárů už neplatí pravidlo o gólech vstřelených na hřištích soupeřů, takže po jakékoliv jednogólové výhře Slovácka po 90 minutách se prodlužuje, případně rozhodnou pokutové kopy.

Úspěšnější z této dvojice se ve 3. předkole utká s lepším z dvojzápasu FC Kodaň - Žodino. První zápas vyhrál dánský celek 4:1. Pro vyřazeného letošní účinkování na evropské scéně skončí.