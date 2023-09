Slovácko porazilo Zlín a bodovalo počtvrté za sebou

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili v sedmém kole první ligy Zlín 1:0 a bodovali počtvrté za sebou. Regionální derby rozhodl v 74. minutě Marek Havlík. Tým z Uherského Hradiště se posunul na třetí místo neúplné tabulky, "Ševci" venku prohráli i čtvrtý zápas v sezoně nejvyšší soutěže a klesli na poslední příčku, kterou sdílí se stejným počtem bodů i shodným skóre s Jabloncem.

Do branky Slovácka se na poslední chvíli postavil Fryšták, který nahradil náhle zdravotně indisponovanou jedničku Heču. V úvodu byl ale bez práce, neboť jeho spoluhráči si vytvořili velkou územní převahu, kterou ale pozorná zlínská obrana ustála bez úhony.

První šance na změnu skóre se zrodila překvapivě právě před Fryštákem. Po jednom z ojedinělých útoků hostů se v 17. minutě ke střele z hranice šestnáctky dostal Janetzký a poslal míč těsně nad.

Slovácku v rozhodujících momentech chyběla přesnost finální přihrávky nebo moment překvapení, který by rozhodil dobře organizovanou defenzivu Zlína. Poločas tak skončil nejen bez branek, ale i bez vyložených šancí.

Druhá půle odstartovala nebezpečným brejkem hostujícího Vukadinoviče, ale poté především Slovácko hledalo skuliny v hostující obraně. V 55. minutě po Trávníkově kolmici Valenta pálil těsně nad, o chvíli později protáhl gólmana Dostála tvrdou ranou střídající Kim Sung-pin.

V 74. minutě Trávník pronikl před šestnáctku Zlína, posunul míč na Havlíka, který přesnou střelou k tyči ze zhruba 20 metrů otevřel skóre a připsal si druhou branku v ligovém ročníku. Navýšit vedení a definitivně potvrdit výhru Slovácka mohl dvakrát Kalabiška, jenže jednou trefil břevno a jednou ho vychytal Dostál.

Slovácko i tak těsný náskok udrželo a doma v nejvyšší soutěži porazilo Zlín popáté za sebou bez inkasovaného gólu.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Svědík (Slovácko): "Do zápasu jsme dobře vstoupili, byli jsme dobře organizovaní, získávali jsme odražené balony, měli jsme více ze hry, ale bez efektu, neohrozili jsme jejich gólmana. Pak jsme zbytečně začali ztrácet míče, Zlín toho využil k brejkům, ale ty jsme ustáli. Po přestávce jsme byli lepší od samého začátku a bylo jen otázkou času, kdy tam gól spadne. Musím říct, že naše chování v šestnáctce není dobré, zahodíme moc šancí, což se ukázalo v závěru, kdy jsme mohlo v klidu přidat další góly. My jsme ale rádi, že jsme derby zvládli a odvděčili se fanouškům třemi body, čímž jsme potvrdili minulá vítězství venku.

Pavel Vrba (Zlín): "My jsme přijeli na derby s defenzivním pojetím, chtěli jsme uhlídat prostory v šestnáctce a než dalo Slovácko gól, tak se nám to dařilo. Měli jsme dvě tři brejkové situace, které jsme bohužel nevyřešili. Slovácko jich mělo víc, bylo víc na míči, mělo větší převahu a dominovalo. Pro nás je škoda, že jsme inkasovali v závěru, se štěstím bychom mohli uhrát bezbrankovou remízu, ale uznávám, že Slovácko bylo lepší. Výsledek je pro nás špatný, ale podle průběhu zasloužený. Máme po sedmi kolech čtyři body a to je strašně málo."

1. FC Slovácko - FC Zlín 1:0 (0:0)

Branka: 74. Havlík. Rozhodčí: Zaoral - Hájek, Hurych - Zelinka (video). ŽK: Kadlec, Srubek (oba Slovácko). Diváci: 6325.

Slovácko: Fryšták - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Doski - Trávník (81. Sinjavskij), Havlík - Petržela (59. Mihálik), Valenta (59. Kim Sung-pin), Holzer (73. Kalabiška) - Vecheta (81. Srubek). Trenér: Svědík.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Didiba, Reiter - Černín (65. Žák) - Vukadinovič (80. Ndiaye), Tkáč (80. Kovinič), Janetzký, Slončík (46. Dramé) - Fantiš. Trenér: Vrba.