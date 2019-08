Slovácko porazilo Zlín 1:0 a zabralo po dvou prohrách

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka ve čtvrtém kole první ligy doma porazili Zlín 1:0 a zabrali po dvou porážkách za sebou a především minulém debaklu 0:6 v Jablonci. Naopak "Ševci" pod novým trenérem Josefem Csaplárem potřetí v sezoně prohráli výsledkem 0:1 a mají tři body. Krajské derby rozhodl ve 44. minutě Tomáš Zajíc.

První velkou šanci si ve čtvrté vypracovali hosté, když Hlinkovu ránu brankář Trmal s problémy vytáhnul nad břevno. Pak přvzali iniciativu hráči Slovácka. Nejprve Zajíc hlavou minul, pak Navrátil z dálky protáhnul Dostála a zlínský gólman ještě lepší zákrok předvedl proti Reinberkově ráně.

Minutu před pauzou už se domácí dočkali. Petržela před pokutovým územím našel Reinberka, jehož nepovedena střela se dostala před Zajíce a útočník Slovácka míč zblízka napálil pod břevno. Tým z Uherského Hradiště v nejvyšší soutěži skóroval poprvé po 283 minutách.

Po přestávce Slovácko začalo podobným stylem jako v první půli. Dostál další Navrátilovu střelu vytěsnil na roh, domácí pak zahodili slibný brejk a Šašinka nastřelil jen vyběhnutého Dostála. Hostujícího brankáře v 52. minutě sice obstřelil Petržela, ale druhý gól neplatil pro ofsajd letní posily z Plzně.

Domácí ovládali hru a nepouštěli Zlín ani na svou polovinu a Navrátilova střela se odrazila od tyče. Branková konstrukce se však ozvala i na druhé straně, když Poznar obloučkem trefil břevno špatně postaveného Trmala. Jeho protějšek Dostál poté ve velké šanci vychytal Zajíce, který nezužitkoval dobrou přihrávku od Kalabišky.

Domácí se v závěru zatáhli, přenechali aktivitu a územní převahu Zlínu a v nastavení málem o nejtěsnější vedení přišli, jenže Poznar zblízka odmítl vyrovnání a netrefil branku. "Ševci" tak venku prohráli osmý ligový zápas po sobě a na hřišti Slovácka nebodovali poprvé po pěti utkáních.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Dneska jsme navázali dobou organizací, kompaktností a presinkem na zápas na Spartě. Kluci si uvědomili, že tímhle to musí začínat. Teď už je to jen otázka, aby to takhle bylo každý zápas. Utkání bylo vyrovnané, od 20. minuty jsme byli aktivnější, měli jsme šance a vygradovalo to brankou Zajíce. Pokračovalo to i ve druhé půli, měli jsme tam dvě akce, kde jsme měli skórovat a odskočit na 2:0, ať už to byl Šašinka v brejku nebo po centru Zajíc. Nemuseli jsme se pak klepat u těch Poznarových šancí. Zápas rozhodlo to, že jsme dobře sbírali odražené míče, dokázali jsme využívat volné křídelní prostory a dostávali se do koncovky a střelám. Byli jsme důraznější a měli zisky ve středu hřiště a využívali toho."

Josef Csaplár (trenér Zlína): "Nevím, jak hodnotit zápas. Říkal jsem si, že asi budu mít premiéru - 26 let nekomentuju rozhodčí, ale nejprve se podívám na záznam. Každopádně můj názor je, že rozhodčí umožnil domácím větší tlak. Myslím, že hráči Zlína taky chtěli hrát, ale nebylo jim to umožněno. Dostali jsme podobně jako v Olomouci domácí do tlaku, nejvyloženější šance nejsme schopní dát, třeba Poznarem nebo Hlinkou. Viděl jsem řadu dobrých věcí, řadu velmi hezkých věcí, řada hodně špatných. Vyzdvihl bych nevynucené ztráty, předfinální, finální přihrávky, při věkovém průměru 29 let je to těžko přijatelné. Byly dvě až tři hloupé ztráty, měli jsme míč kolem rohového praporku a my z toho dostaneme gól ve 44. minutě, to mi vzhledem k věku týmu připadne hloupé. Dokonce na dnešním předzápasovém tréninku jsme si několik autů hodili."

1. FC Slovácko - Fastav Zlín (1:0)

Branka: 44. Zajíc. Rozhodčí: Dubravský - Vlasjuk, Kříž. ŽK: Navrátil, Reinberk, Šimko - Hlinka, Azackij, Fantiš, Janetzký, Jiráček. Diváci: 5742.

Slovácko: Trmal - Reinberk (67. Šimko), Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (73. Kalabiška), Šašinka, Navrátil - Zajíc (90. Krejčí). Trenér: Svědík.

Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Matejov (51. Cedidla), Hnaníček (46. Janetzký), Bartošák (74. Nečas) - Mašek, Jiráček - Fantiš, Poznar. Trenér: Csaplár.