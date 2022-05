Slovácko porazilo ve finále poháru Spartu a slaví první velkou trofej

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve finále domácího poháru MOL Cupu nad pražskou Spartou 3:1 a získali první velkou trofej v klubové historii. Všechny branky padly v Uherském Hradiště už v úvodním dějství. Domácí Slovácko poslal v 11. minutě do vedení z penalty Václav Jurečka a ve 33. minutě zvýšil Petr Reinberk. Tři minuty před pauzou snížil Dávid Hancko, ale hned za minutu se podruhé v utkání trefil Reinberk.

Finále se mělo odehrát už před 14 dny, ale kvůli průtrži mračen a nezpůsobilému terénu bylo odloženo a uskutečnilo se až po víkendovém konci ligové sezony. Na stadionu Slovácka se hrálo proto, že bylo ke dni semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za roky 2017 až 2021.

Slovácko zvítězilo ve finále MOL Cupu na třetí pokus, v letech 2005 a 2009 ve finále neuspělo. Sparta nenavázala na předloňský triumf a marně usilovala o rekordní osmé prvenství v poháru v samostatné historii. Letenští pod vedením dočasného trenéra Michala Horňáka, který před devíti dny nahradil Pavla Vrbu, nedokázali napravit dojem z nepovedené ligové sezony, v níž obsadili třetí místo. Slovácko skončilo v nejvyšší soutěži čtvrté.

Oba celky měly již před finále definitivu startu v kvalifikaci evropských pohárů. Vítězné Slovácko si zajistilo účast ve 3. předkole Evropské konferenční ligy a za určitých okolností může poskočit do 3. předkola kvalitnější Evropské ligy. Spartu čeká 2. předkolo Evropské konferenční ligy. Slovácko porazilo Pražany potřetí ze čtyř soutěžních zápasů v této sezoně, na podzim v lize ji doma deklasovalo 4:0 a před týdnem zvítězilo na Letné.

Zatímco Slovácko nastoupilo se všemi hlavními oporami, sparťanský trenér Horňák překvapil. V základní sestavě chyběli zkušení kapitán Dočkal, který po zápase ukončil kariéru, Pavelka či Sáček a šanci dostali mladíci Karabec, Souček a Suchomel.

Posledně jmenovaný prožil nepovedený vstup do utkání. Po Reinberkově centru Suchomel ve vápně podle rozhodčího Szikszaye fauloval unikajícího Kalabišku a se 17 góly druhý nejlepší střelec uplynulé ligové sezony Jurečka z penalty v 11. minutě nezaváhal. Brankář Heča, jenž v minulosti působil ve Slovácku, zvolil špatnou stranu.

Odpovědět mohl Krejčí mladší, ale gólman Nguyen jeho střelu vyrazil. V 19. minutě si naběhl za obranu domácí Jurečka a za již překonaným Hečou odvrátil před čárou Vitík. Na opačné straně po Hložkově zblokované ráně hosté marně reklamovali ruku ve vápně.

Ve 33. minutě tým z Uherského Hradiště zvýšil. Havlík z velmi nadějné pozice z přímého kopu trefil jen zeď, ale následně vrátil centrem míč do vápna, Hofmann ho prodloužil na zadní tyč a nehlídaný Reinberk procpal míč hlavičku přes Heču do sítě. Nespokojení hostující fanoušci zaházeli trávník světlicemi a skandovali pokřiky proti klubovému vedení.

Letenští se na chvíli vrátili do zápasu ve 42. minutě. Domácí odvrátili centr jen těsně za vápno, odkud napřáhl stoper Hancko a povedenou střelou s pomocí břevna snížil. Sparťané ale hned za minutu znovu inkasovali. Po rozehrávce a Jurečkově přiťuknutí zůstal těsně za vápnem nepokrytý Reinberk a přesným pokusem k tyči nedal Hečovi šanci. Dvaatřicetiletý krajní bek potřetí v kariéře skóroval dvakrát v jednom soutěžním duelu.

Reinberk kvůli zranění už do druhé půle nezasáhl a přepustil místo Tomičovi. Sparťanský trenér Horňák střídal hned dvakrát a místo nevýrazných Karabce se Součkem nasadil Haraslína se Sáčkem. Ve 48. minutě mohl snížit Krejčí mladší, ale hlavičkou těsně minul. Na druhé straně zachránil hosty Heča proti Ciciliovi.

Horňák poslal v polovině druhého dějství na trávník Dočkala, ale Letenští se nemohli dostat k tlaku, natož k šancím. Naopak v 69. minutě mohl definitivně rozhodnout Kalabiška, Heču ale ze strany nepřekonal. O chvíli později hřiště obstoupili policejní těžkooděnci se psy, zhruba po pěti minutách se ale stáhli. Pražané dohrávali v křeči a na zdramatizování závěru už neměli.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Chtěli jsme zvednout pohár nad hlavu, byl to sen. Mužstvo si za tím od začátku do konce šlo, bylo vidět, že jsme to chtěli více než Sparta. Podle mě jsme po všech stránkách byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Jediný nepříjemný moment byl, když soupeř snížil na 2:1. Ale okamžitě jsme dokázali zareagovat gólem. Ve druhé půli Sparta hrozila jen ze standardek, ale jinak jsme ji do ničeho nepustili. Byli jsme na ně výborně nachystaní, nedovolili jsem jim, aby kombinovali. Sparta neměla plán B. Dnes rozhodli krajní beci. Na Kaliho (Kalabišku) byl faul před penaltou, Petr Reinberk dal dva góly. Přitom už před druhým gólem říkal, že vydrží jen do poločasu."

Michal Horňák (trenér Sparty): "Myslím, že začátek utkání byl podle očekávání. Hodně osobních soubojů, dlouhé míče, ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu. Zásadní zlom nastal při prvním gólu, před penaltou jsme nepokryli nabíhajícího hráče za obranu. Tento a třetí inkasovaný gól určily ráz utkání. Když jsme se gólem na 2:1 dobře vrátili do utkání, během jedné minuty dostaneme na 3:1. Tím se naše šance na zvrat ještě víc ztenčila."

1. FC Slovácko - Sparta Praha 3:1 (3:1)

Branky: 33. a 43. Reinberk, 11. Jurečka z pen. - 42. Hancko. Rozhodčí: Szikszay - Nádvorník, Hájek - Klíma (video). ŽK: Petržela - Suchomel, Čvančara, Dočkal. Diváci: 7991 (vyprodáno).

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk (46. Tomič), Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela (67. Holzer), Sadílek (90.+3 Šimko), Jurečka (85. Vecheta) - Cicilia. Trenér: Svědík.

Sparta: Heča - Suchomel (68. Minčev), Vitík, Hancko, Höjer (68. Dočkal) - Souček (46. Sáček), Ladislav Krejčí II - Pešek, Karabec (46. Haraslín), Hložek - Čvančara. Trenér: Horňák.