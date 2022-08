Slovácko porazilo v boji o Konferenční ligu AIK Stockholm 3:0

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili v úvodním utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy nad AIK Stockholm jednoznačně 3:0. V prvním poločase skóroval Milan Petržela, po změně stran zúročili velký tlak domácích Vlasij Sinjavskij a Petr Reinberk.

Odveta se bude hrát za týden na stadionu v Solně poblíž Stockholmu. Postupující tým dostane za účast ve skupině prémii 2,94 milionu eur (72 milionů korun), pro vyřazené mužstvo účinkování v této pohárové sezoně skončí.

Tým z Uherského Hradiště, který spadl do play off Konferenční ligy po vyřazení v Evropské lize od Fenerbahce Istanbul (0:3 a 1:1), usiluje o premiérový postup do skupiny evropského poháru. AIK Stockholm v předkolech Konferenční ligy vyřadil Vorsklu Poltava a Škendiji Tetovo.

1. FC Slovácko - AIK Stockholm 3:0 (1:0)

Branky: 28. Petržela, 77. Sinjavskij, 81. Reinberk. Rozhodčí: Fesnic - Avram, Cerei (všichni Rum.). ŽK: Trávník (Slovácko). Diváci: 6032.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška (86. Duskí) - Havlík, Daníček - Petržela (86. Tomič), Trávník (76. Kohút), Holzer (70. Sinjavskij) - Mihálik (76. Šašinka). Trenér: Svědík.

AIK: Nordfeldt - Lustig (85. Mbunga Kimpioka), Papajannopulos, Collins (46. Mendes) - Ring (74. Bahoui), Larsson, Ayari (57. Elbouzedi), Hussein, Björnström - Stefanelli (82. Ahmed), Guidetti. Trenér: Grzelak.