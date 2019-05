Slovácko porazilo Opavu a vede nadstavbovou skupinu o záchranu

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka se výrazně přiblížili záchraně ve fotbalové lize. Ve třetím kole nadstavby porazili doma Opavu 4:1, když se v prvních pěti minutách prosadili Dominik Janošek ze hry a Vlastimil Daníček z penalty a výhru jistili ve druhé půli Marek Havlík a Filip Hološk. Za hosty korigoval Endy Bernadina. Ve skupině o záchranu mají domácí dvě kola před koncem náskok pěti bodů na čtrnáctou příčku, která znamená baráž. Opava po první porážce v nadstavbě klesla na druhé místo a má k dobru na barážovou pozici tři body.

V hostujícím týmu zůstal pouze na lavičce dirigent Pavel Zavadil a veteránova nepřítomnost na hřišti a autorita jakoby se podepsala na koncentraci Opavských v úvodu. Během pěti minut totiž pro ně nabral scénář utkání fatální rozměry.

Po sto vteřinách poslal z pravé strany měkký přízemní centr Navrátil a nekrytý Janošek měl cestu k prvnímu ligovému gólu hodně usnadněnou. Ve čtvrté minutě poslal Hrabina ve vápně k zemi Navrátila a Daníček si s nařízenou penaltou zkušeně poradil - 2:0.

Opavě chvíli trvalo, než se z úvodního šoku vzpamatovala. Její časté centry končily na připravené obraně Slovácka a tak recept na její překonání hledal Zapalač tvrdou střelou, kterou ovšem výtečně vytáhl Trmal na roh. Byla to největší šance hostí na korekci výsledku v první půli.

Po změně stran měly hned v první minutě blízko ke gólu obě strany. Havlík ale ve slibné pozici nezpracoval míč a střela mu nevyšla. Na druhé straně vyhlavičkovával Hofmann z brankové čáry pokus střídajícího Bernadiny.

Tato šance odstartovala pokus Slezanů o korekci výsledku. Opava si vypracovala mírnou územní převahu, ale žádnou vyloženou šanci. Po hodině hry promáchl v těžké pozici nejlepší střelec hostí Smola.

V 70. minutě hlavičkoval stejný hráč ve slibné pozici jen do náruče Trmala, aby pak udeřilo na druhé straně. Zajíc přitáhl ve vápně pozornost hned tří opavských obránců, k odraženému míči se dostal Havlík a poslal jej do sítě.

O osudu zápasu tak bylo rozhodnuto, i když Bernadina po přihrávce Žídka korigoval výsledek, ale domácí odpověděli okamžitě Hološkem. Zvládli tak i druhý domácí duel ve skupině a výrazně se přiblížili k záchraně, kterou si mohou definitivně zajistit v sobotu na Dukle, Opava o prvoligovou jistotu bude bojovat doma s Příbramí.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (Slovácko): "Měli jsme skvělý vstup do utkání, kdy jsme soupeře přitlačili a on udělal chyby, které jsme využili. V některých dalších pasážích jsme se doslova kopali za uši a umožnili jsme soupeři vytvářet situace, z nichž si něco vytvořil, ale zase ne velké šance. Především si cením toho, že jsme zápas zvládli výsledkově, herně to nebylo úplně podle mých představ, na hráčích byla patrná nervozita. Takže jsem strašně rád, že jsme to zvládli a jsme zachráněni. Hodně se mi ulevilo. Přišel jsem sem s cílem záchrany a jsem rád, že se to povedlo. Když dovolíte, chtěl bych toto vítězství věnovat mému kamarádovi Adamovi Svobodovi, který už není mezi námi."

Ivan Kopecký (Opava): "Z mé strany bude hodnocení naprosto jednoduché. My jsme promrhali úvod a od toho se odvíjelo vše ostatní. Domácí se koncentrovali na defenzívu, to se jim dařilo. My jsme nebyli důrazní a to platilo i po přestávce. Pak sice snížíme, ale další hrubka nás definitivně srazí a domácí si dojdou snadno pro vítězství. My se z toho musíme poučit a doma to zvládnout s Příbramí, která situaci ve skupině zamotala. Zavadila jsem šetřil na další zápas, stejně tak i Jursu a Smolu při střídání."

1. FC Slovácko - SFC Opava 4:1 (2:0).

Branky: 2. Janošek, 5. Daníček z pen., 71. Havlík, 85. Hološko - 84. Bernadina. Rozhodčí: Machálek - Kotík, Vodrážka. ŽK: Zajíc - Hrabina. Diváci: 3106.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Daníček - Navrátil (88. Diviš), Havlík, Janošek (74. Sadílek), Kalabiška - Zajíc (78. Hološko). Trenér: Svědík.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský (74. Helebrand), Svozil, Žídek - Jurečka, Schaffartzik, Jursa (57. Janetzký), Řezníček, Zapalač (46. Bernadina) - Smola. Trenér: Kopecký.