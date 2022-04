Slovácko porazilo Liberec zásluhou dvou Jurečkových penalt

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili ve 30. kole první ligy Liberec 2:0. O výhře domácích na závěr základní části rozhodly dva proměněné pokutové kopy Václava Jurečky ve 40. a 62. minutě, čímž se slovácký kanonýr se 14 góly dostal do čela tabulky střelců. Tým z Uherského Hradiště porazil Severočechy v nejvyšší soutěži potřetí za sebou a upevnil si čtvrté místo v tabulce s náskokem osmi bodů na pátou Ostravu. Osmý Slovan bude hrát nadstavbu ve skupině o umístění a jeho soupeřem bude Olomouc.

"Máme sice náskok, ale čtvrté místo nepovažujeme za jisté. Klíčový bude domácí zápas s Baníkem," řekl na tiskové konferenci domácí kouč Martin Svědík. "My jsme rádi za skupinu o umístění. Tento tým nemá reálnou sílu hrát s nejlepšími," přidal trenér Slovanu Luboš Kozel, který na podzim přebíral tým na poslední příčce tabulky.

Kdyby domácí vedli po čtvrthodině 4:0, nemohl by se nikdo divit. Vypracovali si totiž čtyři brankové příležitosti, které po gólech přímo volaly. A na konci všech byl hrotový útočník Cicilia. "Útočník jeho formátu by měl něco z toho dát, jedna z těch šancí byla tisíciprocentní," upozornil Svědík. Dvakrát Ciciliu vychytal Vliegen, jednou šla střela nad a jednou olízla břevno. "Přežili jsme to se štěstím," přiznal Kozel.

Liberec se z náporu soupeře brzy otřepal, vyrovnal hru a dostával se i do zakončení. Největší šanci na otevření skóre měl Hilál, ale z deseti metrů ho vychytal gólman Borek, který nahradil Nguyena, jehož start v dnešním utkání vyloučila dohoda klubů o hostování. "Borek dnes chytal výborně, snad mu to nestoupne do hlavy," podotkl Svědík.

Spalovačem domácích šancí číslo dvě se pak stal Kalabiška. Ve 29. minutě přehlavičkoval gólmana i s brankou, o dvě minuty později pak po jeho střele vykopával míč před brankovou čarou Gebre Selassie. Vedení se tak Slovácko dočkalo z penalty. Po faulu Višinského na Reinberka jej proměnil Jurečka a trefil se po šestizápasové pauze.

Slovácko pokračovalo v ofenzivním představení i po přestávce, hýřilo pohybem a nápady. Cicilia zblízka opět neprostřelil Vliegena a tak na řadu opět přišel pokutový kop, tentokráte za ruku Michala. "Měl jsem ji u těla, ale sudí mi řekl, že ruka byla v pohybu," uvedl Kristian Michal. Podruhé v zápase penaltu bezpečně proměnil Jurečka. "Byl jsem rád, že mi to Vlasta Daníček, náš šéf přes penalty, umožnil. Vím, že teď vedu tabulku střelců, ale přednější pro mě jsou výsledky týmu," prohlásil Jurečka.

Liberec se z tlaku vymanil až v samotném závěru, ale nedočkal se ani korekce výsledku, i když šance měli Mikula a Tupta. Venku tým kouče Kozla nevyhrál osmé ligové utkání po sobě.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Vstup nebyl z naší strany špatný, ale Regi (Cicilia) nedal snad tisíciprocentní šanci. Liberec hodně rotoval na postech, opticky si vytvořil i územní převahu, museli jsme to trochu přeskupit, přišly další šance a z nich vedení. Ve druhé půli jsme zase byli aktivní, hrozili jsme, nepustili jsme Liberec do ničeho, až v závěru. Ale musím pochválit gólmana Borka, podal velmi dobrý výkon a doufám, že mu to nestoupne do hlavy. Škoda, že Cicilia nedal gól, útočník jeho formátu by z těch šancí měl dát nějaký gól. Jdeme do nadstavby čtvrtí s náskokem, ale jistotu nemáme. Klíčové bude domácí utkání s Baníkem. Akorát mě mrzí, že s týmy z prvních tří příček nehrajeme ani jednou doma, s tím ale nic nenaděláme, tak je to dané."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "My jsme nezachytili úvod, už za pět minut měli domácí dvě šance a byli jsme rádi, že jsme to přežili. Pak se hra vyrovnala, dobře jsme rozehrávali, ale trápilo nás řešení situací kolem pokutového území a koncovka. My se tam dostaneme, ale nevyřešíme finální přihrávku, v tom jsme nebyli nebezpeční. Ve druhé půli jsme změnili rozestavení, chtěli jsme s tím něco udělat. Podle mě zápas ovlivnila druhá penalta. Když jsem ji teď viděl znova, tak nechápu, proč chodíme na nějaká školení. Domácí šli do dvoubrankového vedení a vyhráli zaslouženě, měli více šancí ze hry. My jsme spokojeni se skupinou o umístění. Bylo to naším cílem, když jsem přišel do Liberce, byl tým poslední a chtěli jsme se vyhnout záchraně. Ve hře bylo i šesté místo, ale reálná síla týmu není taková, abychom hráli s těmi nejlepšími. Dnešek to prokázal."

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 40. a 62. obě z pen. Jurečka. Rozhodčí: Křepský - Bureš, Mikeska. ŽK: Kalabiška, Ljovin - Michal, Višinský, Purzitidis, Diváci: 3068.

Sestavy:

Slovácko: Borek - Reinberk (83. Vecheta), Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (66. Tomič), Jurečka (83. Ljovin), Holzer (66. Šimko) - Cicilia (90.+3. Juroška). Trenér: Svědík.

Liberec: Vliegen - Koscelník, Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula - Havelka (79. Stoch), Michal - Matoušek (76. Tupta), Frýdek (59. Rondič), Višinský (59. Ghali) - Hilál (59. Rabušic). Trenér: Kozel.