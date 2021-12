Slovácko porazilo Jablonec 2:1 a bude přezimovat na čtvrtém místě

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili v 19. kole první ligy Jablonec 2:1. Tým z Uherského Hradiště poslal do vedení Václav Jurečka, před přestávkou srovnal Tomáš Hübschman, ale v 56. minutě rozhodl domácí Milan Petržela. Slovácko se z tříbodového zisku radovalo po třech kolech a bude přezimovat na čtvrtém místě tabulky. Jablonec, jemuž sudí po zásahu videorozhodčího kvůli těsným ofsajdům neuznal dva góly, prohrál počtvrté z posledních pěti kol. Severočeši klesli až na 14. příčku, která by po konci soutěže znamenala účast v baráži.

Po opatrném začátku se jako první v 10. minutě prosadili domácí. Jablonečtí stopeři před hranicí pokutového území nezpracovali míč a volný Jurečka střelou z hranice šestnáctky otevřel skóre. Útočník Slovácka dal 10. gól v ligové sezoně a v tabulce střelců se dotáhl na vedoucího Beauguela z Plzně.

Jablonec se v úvodu do ofenzivy dostával jen sporadicky a spíše musel čelit kombinační hře domácích. Další velkou šanci Slovácka ve 20. minutě zmařil těsný ofsajd Jurečky při zakončení, Kohútova střela zase neměla přesnost ani razanci. Ve 32. minutě se Petržela prokombinoval až těsně před bránu, ale Navrátil neměl prostor pro přesné zakončení, o chvíli později domácímu záložníkovi chyběly centimetry při střele z 20 metrů.

Místo navýšení náskoku favorit nečekaně inkasoval vyrovnávací gól. Přetažený centr vrátil v 39. minutě před bránu Vaníček a do sítě jej zblízka doklepl Hübschman. Čtyřicetiletý záložník skóroval poprvé v sezoně a teprve popáté v ligové kariéře. Vrátit zpět vedení ještě před pauzou mohl Slovácku Tomič, z 20 metrů ovšem trefil břevno.

Severočechy vyrovnání povzbudilo a do druhé půle vstoupil aktivněji. V 55. minutě se blýskl brankář Nguyen, když vytáhl reflexivně mimo tyče hlavičku Zeleného. Z protiútoku jablonecký stoper podskočil míč, kterého se zmocnil Petržela a laciným gólem poslal svůj tým v 56. minutě do vedení.

Jablonec o čtyři minuty později dostal míč do sítě, když se zblízka prosadil Považanec, ale branku pro téměř tříminutovém zkoumání situace a zásahu videorozhodčího sudí odvolal. Stejná situace se opakovala o šest minut později, také Kratochvílova trefa neplatila kvůli těsnému ofsajdu.

V 80. minutě zakroutil jablonecký Surzyn přímý kop kolem zdi do boční sítě. Severočeši se tlačili za druhým gólem, ale vyrovnání se nedočkali. Slovácko výhru uhájilo a doma porazilo Jablonec po předchozích šesti remízách za sebou.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Jsem rád, že jsme podzim zakončili výhrou. Jablonec byl velmi ošemetný soupeř, jehož postavení v tabulce neodpovídá kvalitě kádru. V prvním poločase jsme byli aktivnější, ale nedali jsme šance a bohužel inkasovali z ojedinělé standardky. Po přestávce jsme bojovali hlavně sami se sebou. Bál jsem se z každého propadlého balonu před naší brankou. Jsem rád, že tady byl VAR (videorozhodčí). Dnes bychom asi třetí gól dávali těžko. Cením si toho, že jsme si výhru vydřeli. Nejela nám hlava ani nohy a o to jsou tři body cennější."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Mrzí mě, že jsme si dva góly dali prakticky sami. Domácí si v úvodu pomáhali nakopávanými míči, po jednom z nich jsme se nechali odstrčit a Slovácko toho využilo. Zmrazilo nás to. Vyrovnání nás pak zvedlo, nabádal jsem hráče, aby v tom pokračovali. Ale zase jsme zmatkovali v obraně. Po šanci Zeleného jsme mohli vést, ale pak tentýž hráč udělá takovou chybu, dostaneme gól a to rozhodlo o vítězství Slovácka. Neptejte se mě na VAR. Já ho neuznávám, možná jsem jediný. Rozhodčí dva naše góly neuznal pro ofsajdové pozice, musíme mu věřit, že má čisté svědomí. Ani jsem se nerozčiloval, prostě góly neplatily. Frustrovaný z toho nejsem, spíš mi vadí to, že máme málo bodů. Bude to pro nás složitá zima. Situace je závažná, zbývá 11 kol. Ale máme tady zkušené hráče a měli by to zvládnout."