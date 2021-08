Slovácko porazilo Budějovice 1:0 a je jediným týmem v lize, který neinkasoval

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili ve 2. kole první ligy České Budějovice 1:0. Jedinou branku zápasu dal po hodině hry Michal Kohút. Domácí tým si částečně spravil náladu po čtvrtečním vyřazení v Evropské konferenční lize od Plovdivu a po dvou kolech je s plným bodovým ziskem jediným týmem, který dosud neinkasoval. Dynamo proti Slovácku potřetí za sebou neskórovalo a nenavázalo na úvodní výhru nad Teplicemi.

Domácí trenér Svědík udělal oproti čtvrteční pohárové sestavě čtyři změny, ale i nové složení základní jedenáctky rozehrálo ofenzivní partii. Už ve druhé minutě byl ve střelecké příležitosti Jurečka, pak dvakrát pálil těsně vedle Petržela.

Budějovice měly plno starostí s uhlídáním celé řady centrovaných míčů a pokusů o průniky do pokutového území, směrem dopředu tak jejich aktivita vázla.

Skóre mohl otevřít ve 38. minutě Petržela, jehož do sóla vysunul Kohút, ale veterán tváří v tvář Vorlovi o kousek minul. Chvíli nato neplatil gól hostujícího Škody kvůli ofsajdu.

Slovácko má v úvodu sezony problémy s nízkou produktivitou a efektivitou útočných akcí. Důkazem byly další zahozené pokusy ze slibných pozic od Marečka, Havlíka či Kohúta.

Poslední jmenovaný byl po hodině hry tím, který zlomil střelecké prokletí. V 60. minutě jej na hranici šestnáctky našla přihrávka Petržely a Vorel proti tvrdé střele k tyči nestihl zasáhnout.

Hosté v závěru vyvinuli velký tlak na domácí branku. V 80. minutě zachraňoval Kalabiška na brankové čáře a videorozhodčí potvrdil, že o gól nešlo. V 86. minutě pálil těsně vedle střídající Bassey a v nastavení hlavičkoval vedle Havel. Budějovice tak prohrály šestý z posledních sedmi venkovních ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "První půli jsme hráli velmi dobře a mně to trochu připomínalo čtvrteční duel s Plovdivem. To jsme také měli převahu a tlak, ale chyběly tomu góly. O přestávce jsem apeloval na hráče, aby nepodléhali panice a trpělivě dobývali branku hostí. Důležité bylo, že jsme si šance vypracovali a že jednu z nich jsme proměnili. Dnes se zase ukázal se charakter týmu, hráči šli do vyždímání. Jsem rád, že to zvládli, je to pro nás velmi důležité vítězství a psychická vzpruha."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání i přes to, že Slovácko odehrálo ve čtvrtek náročný pohárový duel. Chtěli jsme být dobře organizovaní, počkat na nějakou příležitost, přitlačit je, ale k tomu došlo až celkem pozdě, po 80 minutách hry. Jinak nás držel výkon brankáře Vorla. Chyběla nám kvalita směrem dopředu, Slovácko bylo dnes lepším týmem a zaslouženě zvítězilo."

1. FC Slovácko - Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)

Branka: 60. Kohút. Rozhodčí: Petřík - Lakomý, Hurych - Zelinka (video). ŽK: Mareček, Kadlec, Daníček - Čavoš, Sladký, Králik, Mihálik, Vorel. Diváci: 2953.

Slovácko: Nguyen - Tomič (83. Vecheta), Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Mareček (83. Holzer), Havlík (83. Šimko) - Petržela (75. Reinberk), Sadílek, Kohút (71. Daníček) - Jurečka. Trenér: Svědík.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Čavoš, Javorek (77. Valenta) - Mihálik, Hellebrand (59. Brandner), Hora (68. Mršič) - Škoda (68. Bassey). Trenér: Horejš.