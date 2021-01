Slovácko porazilo Bohemians 3:1 a v lize vyhrálo popáté za sebou

Praha - Fotbalisté Slovácka porazili v 16. kole první ligy Bohemians 1905 na jejich hřišti 3:1. Tým z Uherského Hradiště poprvé v klubové historii vyhrál pět ligových zápasů za sebou a upevnil si čtvrtou příčku. Pražané nezvítězili ve třetím kole po sobě a zůstali čtrnáctí, k dobru však mají středeční domácí dohrávku s poslední Opavou.

Slovácko rozhodlo o triumfu v Ďolíčku už v prvním poločase v rozmezí 25. až 37. minuty, kdy se trefili Janové Kalabiška a Kliment, který dvakrát proměnil penaltu. Za "Klokany" snížil v 73. minutě střídající David Puškáč. O pět minut později mohl utkání zdramatizovat Tomáš Necid, pokutový kop však neproměnil.

Úvodních 25 minut nepřineslo žádnou šanci. Hosté se prosadili z první příležitosti v zápase. Jurečka ve vápně našel hlavou Kalabišku a ten překonal Le Gianga.

O necelých šest minut později domácí gólman při výběhu fauloval Jurečku. K pokutovému kopu se postavil Kliment, jenž se trefil přesně k tyči a mezi střelce se zapsal ve čtvrtém kole po sobě.

O chvíli později se Ljovin v šestnáctce "Klokanů" vrhl pod nohy Sadílkovi a rozhodčí Orel odpískal druhou penaltu pro Slovácko. Kliment tentokrát úspěšně zamířil na druhou stranu. Vršovický celek naposledy v lize prohrál úvodní dějství 0:3 v květnu 2017 v Liberci.

Do druhého poločasu poslal domácí trenér Klusáček ofenzivní hráče Vodháněla s Puškáčem. Hosté ale Bohemians do ničeho nepouštěli. Až v 73. minut Puškáč po Vaníčkově centru z první vyzrál na Nemravu, hostující kapitán Kadlec vykopl míč zpoza brankové čáry příliš pozdě.

Vzápětí Kalabiška fauloval ve vápně Necida a penalty se dočkali i domácí. Jenže Necid zamířil vedle. Na opačné straně Kliment téměř zkompletoval hattrick.

Bohemians prohráli se Slováckem v lize po sedmi duelech, po stejně dlouhé sérii mu poprvé od listopadu 2014 podlehli v nejvyšší soutěži i v Ďolíčku.

Mužstvo trenéra Svědíka ztrácí dva body na druhý Jablonec a třetí Spartu, oba celky však sehrály o utkání méně.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Od začátku zápasu nám dělala starost hra Slovácka, které bylo silné na míči. Aktivita byla pořád na jeho straně. Od začátku hru kontrolovalo a zaslouženě šlo do vedení, které pojistilo dvěma brankami z penalt. Řešení z naší strany bylo hrozně hektické, ať už od Patrika (Le Gianga) nebo Vládi (Ljovina). Jsou to školácké fauly, které by se stávat neměly. V poločase byl stav 0:3, to se hrozně těžko otáčí. Řekli jsme si, že se ve druhém poločase, i když se nám to nepodaří otočit, musíme fanouškům omluvit zlepšeným výkonem ve druhé půli. Pokud by se nám podařilo proměnit penaltu na 2:3, tak byla pořád spousta času s výsledkem něco udělat, ale Tomáš (Necid) dal vedle. Je potřeba říct, že Slovácko zvítězilo zcela zaslouženě a chtěl bych mu pogratulovat k výbornému výkonu. Potvrdili, že se jim teď daří a že se pohybují nahoře v tabulce. Musíme se z toho rychle oklepat a připravit se na středeční zápas s Opavou."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "První poločas se mi hodnotí dobře. Myslím si, že jsme byli ve všech aspektech hry lepší, vyjádřili jsme to i brankově. I na tomhle terénu jsme se tam snažili dostávat kombinačně, z křídelních prostorů, centry před bránu, z čehož pramenily i dvě penalty. Soupeři jsme vůbec nic nedovolili, snad ani jednu střelu. První poločas jsme pracovali velmi dobře. I začátek druhého poločasu, v podstatě do prvního gólu soupeře, jsme si hru hlídali. Pak nepochopitelně dostaneme branku a začneme hrát něco úplně jiného. Potom jsme zbytečně soupeři dali víc prostoru, dělali jsme tam trošku chybičky a zbytečně si závěr zkomplikovali. Dovolili jsme soupeři kopat penaltu. Klíčové bylo, že se penalta neproměnila. Potom bylo jasné, že utkání dohrajeme, protože jsme soupeři nic nedovolili. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli."