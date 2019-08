Slovácko po dvou brankách Petržely porazilo Příbram 2:0

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili v 6. kole první ligy nad Příbramí 2:0. Obě branky dal po přestávce Milan Petržela, který si připsal úvodní góly po návratu do Uherského Hradiště z Plzně. Slovácko v lize porazilo Příbram poosmé za sebou, potřetí po sobě vyhrálo navíc bez inkasovaného gólu a minimálně do neděle se posunulo na druhé místo tabulky za vedoucí Slavii. Hostující celek ani ve třetím venkovním zápase v sezoně nebodoval a neskóroval.

Úvodních pár minut patřilo hostujícímu týmu, ale žádnou šanci to nepřineslo. Domácí od desáté minuty převzali iniciativu a začali dobývat soupeřovu obranu. Po centru od Reinberka hlavičkoval Hofmann, o dvě minuty později jej napodobil Šašinka, ale gólman Boháč neměl s oběma pokusy příliš velkou práci.

Moc nebezpečná nebyla ani Zajícova patička v nouzi z 20. minuty. První velká šance přišla o pět minut později, kdy Havlík vysunul Šašinku, ale Boháč mu včasným vyběhnutím střelu zlikvidoval.

Domácí měli převahu až do konce první půle, ale chyběla jim finální přihrávka a přesnost. Hosté ohrozili Trmala až před poločasovým hvizdem, závar po rohu však nevyužili.

Necelé tři minuty po přestávce Slovácko otevřelo skóre. Nejzkušenější hráč domácích Petržela na hranici šestnáctky obešel Antwiho a prudkou ranou prostřelil Boháče.

Slovácko vedoucí gól evidentně uklidnil. V 55. minutě předvedl Petržela slalom mezi bránícími hráči, jen finální střela skončila těsně vedle. Po hodině hry rozehráli domácí signál ze standardní situace, na jehož konci Hofmann hlavičkoval těsně nad.

Záhy přišel druhý gól a znovu se prosadil Petržela. Šestatřicetiletý bývalý reprezentant se v 62. minutě dostal k přihrávce od Reinberka o chvíli dřív než spoluhráč Šašinka a uklidil míč pohotově do sítě.

Slovácko dostalo zápas plně pod kontrolu a i nadále častěji drželo míč. Příbram i za nepřízného stavu spoléhala hlavně na brejky, ale za celý zápas prakticky nevystřelila na bránu. Domácí bez problémů udrželi vedení a potvrdili minulou nečekanou výhru 2:0 z Plzně.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "My jsme věděli, že nás čeká těžký soupeř, který hrál v minulém kole výborně s Budějovicemi. V první půli jsme se drželi strategického plánu, ale nedařilo se nám ve finální fázi a nebyl z toho efekt, vyjma šance Šašinky. To měl proměnit. Po přestávce jsme začali hrát lépe přes křídla a hned se to projevilo Petrželovým gólem. Dnes se projevila jeho rozdílovost, je to zkušený hráč. Po jeho druhé trefě jsme už byli jasně lepším týmem, byli jsme stále aktivní směrem dopředu, do ničeho jsme soupeře nepustili. Potvrdili jsme výhru z Plzně a zaslouženě to dotáhli do vítězného konce."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Byl to náš nejhorší výkon v dosavadním průběhu ligy. V prvních pěti kolech jsme hráli dobře kombinačně, po zemi, dnes jsme se nedostali vůbec do hry. Dlouhodobě se nám nedaří na tento způsob hry. Slovácko vyhrálo naprosto zaslouženě, rozhodl dvěma individuálními akcemi Milan Petržela. My jsme dnes neměli vůbec sílu, abychom se kontaktním gólem dostali alespoň do hry a pozlobili domácí o něco více. Zkoušeli jsme brejky, stáhli jsme Škodu, ale nedostali jsme se do hry."

1. FC Slovácko - 1. FK Příbram 2:0 (0:0)

Branky: 48. a 62. Petržela. Rozhodčí: Zelinka - Hock, Leška. ŽK: Alvir (Příbram). Diváci: 4076.

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (70. Kalabiška), Šašinka, Navrátil (80. Sadílek) - Zajíc (88. Hellebrand). Trenér: Svědík.

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi (82. Janota) - Alvir, Rezek, Soldát (61. Dramé), Zeman - Polidar - Škoda (65. Hájek). Trenér: Nádvorník.