Slovácko opouští Navrátil, rovnocenná náhrada asi nepřijde

Uherské Hradiště - Bez zkušeného středopolaře Jana Navrátila bude fotbalové Slovácko na jaře hájit čtvrtou příčku v první lize. Jednatřicetiletý záložník se po pěti letech vrací do Olomouce. Jeho odchod je nejvýznamnější změnou v kádru týmu z Uherského Hradiště. Rovnocenná náhrada zřejmě nepřijde, podle kouče Martina Svědíka je to otázka klubové ekonomiky.

"Chtěl bych Honzovi Navrátilovi za pět let u nás poděkovat, odvedl tady výbornou práci," řekl na dnešním setkání s novináři v úvodu zimní přípravy Svědík.

Do Karviné odešel gólman Pavol Bajza, kluby nyní řeší administrativní záležitosti transferu. Brankářskou dvojkou za Filipem Nguyenem bude zkušený Tomáš Fryšták, který naposledy působil na Slovensku v Senici a Trenčíně. Do Bohemians přestoupil záložník Daniel Mareček.

Žádné další zásadní změny se v kádru Slovácka neočekávají. Smlouvy sice dobíhají některým oporám jako Stanislavu Hoffmanovi či Marku Havlíkovi, ale jejich zimní odchod by neměl být na pořadu dne. "Věřím, že současný kádr už nikdo z klíčových hráčů neopustí. Jeho udržení bude naší prioritou," řekl Svědík.

Nevypadá to ani na žádné velké posilování. "Na trhu moc výběr není, nemůžeme si dovolit koupit dva hotové hráče. Je to otázka ekonomiky klubu," poznamenal kouč, který do přípravy povolal z B-týmu záložníky Aldina Ibrahima a Pavla Jurošku.

Slovácko se bude 14 dní připravovat doma a sehraje jedno utkání s Kroměříží. V úterý 18. ledna pak odjede do své tradiční zimní destinace v chorvatském Umagu, kde změří síly s NHK Rijeka, Olimpií Lublaň a v generálce na ligu vyzve 28. ledna Domžale. Jarní část ligy otevře Slovácko 6. února na hřišti Pardubic.