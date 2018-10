Uherské Hradiště - Vedení fotbalistů prvoligového Slovácka odvolalo trenéra Michala Kordulu a sportovního ředitele Stanislava Levého. Tým povede asistent Petr Vlachovský s dosavadním realizačním týmem. Novým sportovním manažerem bude bývalý obránce Veliče Šumulikoski. Informaci přinesly webové stránky klubu.

Důvodem změny byly poslední špatné výsledky. Slovácko po slibném vstupu do sezony prohrálo posledních šest ligových kol se skóre 3:16. V tabulce kleslo na předposlední 15. místo.

Sérii porážek a špatných výkonů odstartovala koncem srpna domácí prohra 0:4 se Zlínem. Následovaly další porážky v Karviné 1:2, doma se Slavií 1:3, v Mladé Boleslavi 1:5, doma s Opavou 0:2 a stejným výsledkem skončilo i poslední utkání před reprezentační přestávkou v Jablonci.

"Tento krok je reakcí na předcházející výsledky. Nyní před námi stojí důležitý zápas doma s Teplicemi, od kterého bychom se měli odrazit," řekl ČTK výkonný ředitel klubu Petr Pojezný.

"Na základě výsledku a předvedené hry se rozhodneme k dalším krokům. Hráči jsou si dobře vědomi současné situace. Slibujeme si hodně i od příchodu Veliče Šumulikoského, který měl u hráčů patřičný respekt," dodal Pojezný.

Čtyřicetiletý Kordula vystřídal loni v polovině září na trenérské lavičce Levého. Tým z Uherského Hradiště vedl 13 měsíců. Začátek mu příliš nevyšel, na první výhru čekal devět kol a Slovácko kleslo až na poslední příčku v tabulce. Na jaře se už týmu začalo výsledkově dařit a skončil dvanáctý. Naposledy Slovácko v lize vyhrálo v pátém kole 2:1 v Praze nad Duklou a v tabulce bylo šesté.

Strmý pád se pokusí zastavit pětatřicetiletý Vlachovský, který ve Slovácku působí už jedenáctou sezonu. Sedm let vedl ženský tým a současně byl trenérem reprezentace juniorek do 19 let. Asistentem trenéra v prvoligovém týmu byl od konce letošního května.