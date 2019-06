Slovácko na startu přípravy zkouší Bosňana Rondiče

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka dnes začali letní přípravu na novou sezonu. Tým z Uherského Hradiště zatím nepřivedl žádnou posilu, pouze testuje bosenského ofenzivního záložníka Imada Rondiče.

Dvacetiletý talent patří od loňského ledna pražské Slavii a v minulé sezoně hostoval v druholigové Viktorii Žižkov. "Je to záložník, ale může hrát i v útoku. Figuru má celkem dobrou," citoval Slovácký deník trenéra týmu Martina Svědíka.

Z hostování ve Slovácku se vrátil do Plzně záložník Dominik Janošek. "Uvidíme, jestli se po přípravě v Plzni znovu neotevře téma, že by pokračoval u nás. My o to velký zájem máme," uvedl pro klubový web ředitele Slovácka Petra Pojezného.

Hostování 30. června vyprší také ofenzivnímu záložníkovi Jaroslavu Divišovi a v jedenáctém týmu uplynulé ligové sezony skončil i útočník Filip Hološko. Bývalý slovenský reprezentant se přestěhoval do Prahy. "Dojíždění by bylo složité," podotkl Svědík.

Z hostování se naopak do Uherského Hradiště vrátili Filip Kubala, Emil Tischler a Tomáš Vasiljev. Pokračovat by měli stoper Jiří Krejčí a bosenský útočník Haris Harba, který ale na startu přípravy kvůli drobnému zranění chyběl.