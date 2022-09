Slovácko je zkušený tým, nepřipravovalo se nám na něj lehce, řekl trenér Kolína

Kolín nad Rýnem - Trenér fotbalistů Kolína nad Rýnem Steffen Baumgart označil Slovácko, s nímž se jeho svěřenci utkají ve čtvrtek ve 2. kole skupiny Evropské konferenční ligy, za zkušený tým. Přiznal však, že se mu úřadující vítězové českého poháru hůře analyzoval kvůli tomu, že je viděl pouze na videu.

"Jedná se o zkušené mužstvo. Je pro nás složité odhadnout, jestli nastoupí se třemi, nebo čtyřmi obránci, jelikož jsou variabilní. Je to technicky dobře připravený tým. Příprava na Slovácka se nám nedělá jednoduše, jelikož jsme ho analyzovali pouze na základní televizních záběrů," řekl Baumgart na tiskové konferenci.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka navzdory vedení 2:0 a dlouhé přesilovce uhráli v prvním utkání skupiny nerozhodný výsledek 3:3 s Partizanem Bělehrad, Kolín zase remizoval 1:1 v Nice.

"Kozlíci" jsou v hlavní fázi poháru po pěti letech, v ročníku 2017/18 si zahráli Evropskou ligu. "Pro každého hráče jsou pohárové zápasy výjimečné. Všichni v našem týmu se na ně těší, i když to vyžaduje ještě větší nasazení. V minulé sezoně jsme tvrdě makali na tom, abychom se do této soutěže dostali. Chceme si užít každý zápas a vychutnat si překážky. Samozřejmě ale také chceme vyhrát každé utkání a postoupit do další fáze," uvedl obránce Benno Schmitz.