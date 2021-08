Slovácko i v oslabení připravilo Hradci Králové první porážku v lize

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili ve čtvrtém kole první ligy nováčka Hradec Králové 1:0 a dosáhli třetího vítězství v sezoně. Jediný gól utkání dal v 51. minutě Daniel Mareček, který o devět minut později dostal červenou kartu. Na tribunu byl po protestech vykázán i domácí trenér Martin Svědík. "Votroci" po úvodních třech remízách 1:1 poprvé v ročníku prohráli.

Domácí tým v ofenzivním rozestavení začal velkým náporem a už ve druhé minutě se mohlo měnit skóre, ale Jurečka zblízka zamířil hlavičku těsně vedle.

Hrotový útočník Slovácka po 20 minutách hry nevyužil další příležitost po ideálním pasu Havlíka, kdy se vyznamenal Fendrich. Hradecký gólman pak sebral gól i z hlavy Reinberka.

Východočeši se na dostřel Nguyenovy branky dostali ve 23. minutě, kdy Vlkanova po rozehrané standardní situaci otřel svoji střelu o boční síť. Do konce poločasu pak hosté museli čelit náporu Slovácka a Fendrich zlikvidoval i brejkovou příležitost Reinberka.

Do druhé půle vstoupili domácí opět s velkým tlakem, šance Petržely a Jurečky ještě zůstaly nevyužity, ale v 51. minutě procpal za Fendricha míč Mareček svým premiérovým ligovým gólem v kariéře. V 60. minutě ale šel střelec gólu předčasně pod sprchy, červenou kartu dostal za ostrý skluz zezadu na Krále na útočné polovině.

Oslabení společně s velkým vedrem a dusnem ubralo na útočné aktivitě Slovácka, hosté získali kontrolu nad středem hřiště a hnali se za vyrovnáním. Do šance se dostal Dvořák a tvrdě pálil Kodeš, ale Nguyen byl vždy na místě.

V 75. minutě rozhodčí Batík při své prvoligové premiéře v roli hlavního sudího vyloučil i trenéra Svědíka, kterému dal dvě žluté karty v rychlém sledu. Batíkovi se utkání vymklo z rukou, ale skóre už se nezměnilo. Hradečtí prohráli poprvé po 16 soutěžních zápasech. Slovácko porazilo Východočechy po předchozí sérii čtyři ligových porážek.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Od prvních minut jsme pracovali na tom, abychom dostali soupeře pod tlak. Povedlo se to, ale nedali jsme asi čtyři šance, Hradec jsme do ničeho nepouštěli, pokračovalo to až do gólové situace. Po vyloučení Marečka, které bylo zasloužené, jdeme do desíti a pak už to bylo o tom ubránit tři body. Nechal jsem se unést a byl jsem vyloučen, věci se hromadily, byly tam chaotická rozhodnutí, ale nechci to víc komentovat. Vyloučení je moje chyba a děkuji klukům, že to v závěru zvládli a udrželi jsme vítězství."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Hráli jsme dosud s nejlepším mužstvem, které jsme potkali, a musím objektivně říct, že výhra domácích je zasloužená. Slovácko na nás vytvářelo permanentní tlak a my jsme jim to umožňovali individuálními chybami nebo neudržením míče v přechodové fázi. Měli jsme toho plné zuby, několikrát nás zachránil brankář Fendrich. Kluci se o body rvali, ale musím uznat, že herní úroveň domácích byla vyšší. Udělali jsme jednu chybu a za ni zaplatili gólem. Vyrovnat mohl ve velké šanci Dvořák, sahali jsme na bod, ale nebylo nám přáno."

1. FC Slovácko - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 51. Mareček. Rozhodčí: Batík - Hájek, Ratajová - Pechanec (video). ŽK: Petržela, Svědík (trenér) - Vlkanova, Urma, Vašulín. ČK: 60. Mareček, 75. Svědík (trenér, oba Slovácko). Diváci: 3657.

Slovácko: Nguyen - Šimko, Daníček, Kadlec - Reinberk (90.+3 Divíšek), Havlík, Mareček, Holzer (78. Tomič) - Petržela (63. Kalabiška), Jurečka (78. Šašinka), Sadílek (90.+3 Kohút). Trenér: Svědík.

Hradec Králové: Fendrich - Mejdr, Klíma (53. Král), Donát (76. Kateřiňák), Urma - Kodeš, Rada - Prekop (86. Záviška), Dvořák (86. Novotný), Vlkanova - Vašulín. Trenér: Koubek.