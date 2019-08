Slovácko chce v Ostravě potvrdit formu, Olomouc přivítá Teplice

Ostrava/Slovácko - Dvě předehrávky otevřou v pátek 7. kolo první fotbalové ligy. Rozjeté Slovácko se představí v Ostravě a bude usilovat o čtvrtou výhru za sebou. V druhém duelu přivítá Olomouc v souboji týmů ze spodní poloviny tabulky předposlední Teplice. Oba zápasy mají výkop v 18:00.

Slovácko třikrát po sobě zvítězilo a navíc neinkasovalo. Tým z Uherského Hradiště chce potvrdit formu v Ostravě, kterou v posledních čtyřech ligových duelech porazil. Slovácku se navíc venku v této sezoně daří - překvapivě vyhrálo 2:0 na Spartě a v Plzni.

"Rádi bychom vycházeli z herního modelu a stylu, který nám přinesl úspěch na Spartě a Plzni. Bylo by skvělé to potvrdit do třetice. Jsme si vědomi, že nás v Ostravě čeká velmi těžké utkání před výbornou diváckou kulisou, která požene Baník dopředu," uvedl Michal Šmarda, asistent kouče Slovácka Martina Svědíka, který v Ostravě v minulosti trénoval.

Baník má po šesti kolech na kontě tři výhry i porážky. Doma naposledy zdolal Bohemians 1905 4:2, ale předtím na svém stadionu v lize třikrát za sebou prohrál. V minulém kole Slezané podlehli na Spartě 0:2.

"Slovácko hraje velmi organizovaný fotbal a určitě není náhodou, že vyhrálo v Plzni i na Spartě. Jsou nepříjemní, důrazní a hlavně velmi poctiví. V těchto atributech se jim musíme vyrovnat. V naší hře ale musí ještě přijít i taková větší lehkost, jako tomu bylo v utkání s Bohemians," řekl asistent kouče Baníku Jan Somberg.

Olomouc v lize s Teplicemi šestkrát za sebou neprohrála a doma je porazila v posledních třech duelech při skóre 9:0. Hanáci mají v posledních zápasech problémy se závěry. S Karvinou doma při remíze 1:1 ztratili vedení 1:0, minule na půdě Bohemians 1905 dokonce náskok 2:0 a prohráli 2:3.

"Ztratili jsme koncentraci, nemůžeme zkrátka hrát jen 60 nebo 70 minut. Teplice jdou výkonnostně nahoru. Je to nevyzpytatelné mužstvo. Dokážou se semknout a připravit tak, že podají vynikající výkon. V utkání s Plzní hrály Teplice dobře," řekl olomoucký kouč Radoslav Látal.

Teplice sice překvapivě remizovaly s vicemistrem Plzní 1:1, i vzhledem k odloženému utkání s Mladou Boleslaví jsou ale v tabulce až předposlední. Čtyři z dosavadních pěti bodů získali Severočeši venku, kde si připsali i dosud jedinou výhru v sezoně. Se čtyřmi góly mají spolu s Karvinou a Opavou nejhorší útok ligy.

"Jsme povzbuzeni bodem doma s Plzní. Olomouc odehrála na Bohemce zápas jak na houpačce. Je pravda, že se Olomouc trošku změnila. Nový trenér se tomu snaží dát svou tvář. Tolik se už netlačí do rozehry, jak tomu bylo dřív. Ale pořád je to kombinačně silné mužstvo, což je cítit při každém zápase. Musíme si určitě dát pozor i na standardní situace," uvedl asistent teplického trenéra Pavel Drsek.

Olomouc při příležitosti 100 let od založení klubu nastoupí v retro dresech z roku 1954.

Statistické údaje před zápasy 7. kola první fotbalové ligy:

Baník Ostrava (v tabulce: 8.) - 1. FC Slovácko (3.)

Výkop: pátek 23. srpna, 18:00.

Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Kubr.

Bilance: 32 13-6-13 44:43.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý, De Azevedo - Kuzmanovič, Smola.

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Kalabiška, Navrátil - Zajíc.

Absence: Stronati, Pazdera (oba zranění) - Šašinka (dohoda klubů), Franič, Juroška, Dvořák (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Procházka, Fillo - Navrátil (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kuzmanovič, Smola (oba 3) - Zajíc, Petržela (oba 2).

Zajímavosti:

- Slovácko vyhrálo poslední 4 vzájemné ligové zápasy

- Slovácko vyhrálo 4 z posledních 5 ligových zápasů v Ostravě

- Ostrava má po 6 kolech vyrovnanou bilanci 3 výher a 3 porážek

- Ostrava v minulém domácím utkání porazila Bohemians a na svém stadionu v lize zvítězila po 5 zápasech a 3 prohrách za sebou

- Slovácko vyhrálo 3 kola po sobě a navíc v nich neinkasovalo

- Slovácko vyhrálo 2 ze 3 venkovních zápasů sezony (na Spartě a v Plzni), v Jablonci ale utrpělo debakl 0:6

- kouč Slovácka Svědík v minulosti trénoval v Ostravě

Hlasy před utkáním:

Jan Somberg (asistent trenéra Ostravy): "Slovácko hraje velmi organizovaný fotbal a určitě není náhodou, že vyhrálo v Plzni i na Spartě. Jsou nepříjemní, důrazní a hlavně velmi poctiví. V těchto atributech se jim musíme vyrovnat, to je jasné. V naší hře ale musí ještě přijít i taková větší lehkost, jako tomu bylo v utkání s Bohemians. Musíme také být důraznější hlavně v šestnáctce."

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Jsme si vědomi, že nás v Ostravě čeká velmi těžké utkání před výbornou diváckou kulisou, která požene Baník dopředu. Rádi bychom vycházeli z herního modelu a stylu, který nám přinesl úspěch na Spartě a Plzni. Bylo by skvělé to potvrdit do třetice. Zase to z naší strany bude o dobré a poctivé defenzivě bez chyb a kvalitním přechodu do útoku s možností vytvářet si brejky a proměnit je."

Sigma Olomouc (10.) - FK Teplice (15.)

Výkop: pátek 23. srpna, 18:00.

Rozhodčí: Klíma - Nádvorník, Hock.

Bilance: 42 15-15-12 55:46.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Reichl - Radek Látal, Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař, Greššák, Houska, Falta - Plšek - Nešpor.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Hora, Kodeš, Kučera, Moulis - Žitný - J. Mareš.

Absence: Vepřek, Zahradníček, Buchta, Sladký (všichni nejistý start) - Nazarov (zranění), Royo (rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Jemelka - J. Mareš (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Plšek (3) - J. Mareš, Žitný, Hora, Vondrášek (všichni 1).

Zajímavosti:

- Olomouc v lize s Teplicemi 6x za sebou neprohrála a 4 z posledních 5 utkání s nimi vyhrála

- Olomouc vyhrála poslední 3 domácí ligové duely s Teplicemi při skóre 9:0 (v jednom utkání zvítězila vysoko 6:0)

- Olomouc vyhrála jediné z posledních 4 kol

- Olomouc doma v lize 7x za sebou neprohrála

- Teplice vyhrály jediný z posledních 11 ligových zápasů

- Teplice si dosud jedinou výhru v sezoně připsaly v Ostravě a neprohrály 3 z posledních 4 venkovních ligových duelů

- Teplice mají k dobru odložené utkání s M. Boleslaví

- Teplice mají spolu s Karvinou a Opavou se 4 góly nejhorší útok ligy

- Olomouc při příležitosti 100 let od založení klubu nastoupí v retrodresech z roku 1954

Hlasy před utkáním:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "V předchozích dvou zápasech jsme ztratili body i přesto, že jsme vedli. Ale tuto výhodu jsme nedokázali využít hlavně proto, že jsme ztratili koncentraci. Teď nás čekají Teplice, které jdou výkonnostně nahoru. Je to nevyzpytatelné mužstvo. Dokážou se semknout a připravit tak, že podají vynikající výkon. V domácím utkání s Plzní hráli dobře, nepustili ji do nějakého většího tlaku. My musíme hrát na nulu vzadu, dát i nějaký gól a hlavně nesmíme dělat chyby."

Pavel Drsek (asistent trenéra Teplic): "Jsme povzbuzeni bodem doma s Plzní. Olomouc odehrála na Bohemce zápas jak na houpačce. Nejdříve dala gól z ničeho, pak vedla 2:0, ale nakonec prohrála 2:3. Je pravda, že se Olomouc trošku změnila. Nový trenér se tomu snaží dát svou tvář. Tolik se už netlačí do rozehry, jak tomu bylo dřív. Ale pořád je to kombinačně silné mužstvo, což je cítit při každém zápase. Musíme si určitě dát pozor i na standardní situace, Sigma má výborné hlavičkáře, třeba Beneše, Jemelku, Plška a další. Při nich musíme být pozorní."

Tabulka:

1. Slavia 6 5 1 0 11:1 16 2. Jablonec 6 4 1 1 13:5 13 3. Slovácko 6 4 0 2 7:8 12 4. Plzeň 6 3 2 1 9:7 11 5. Sparta 6 3 1 2 12:8 10 6. Zlín 6 3 0 3 6:4 9 7. Mladá Boleslav 5 3 0 2 10:9 9 8. Ostrava 6 3 0 3 9:8 9 9. Bohemians 6 2 1 3 10:11 7 10. Olomouc 6 2 1 3 6:8 7 11. Příbram 6 2 1 3 6:9 7 12. Liberec 6 2 0 4 5:7 6 13. Opava 6 2 0 4 4:11 6 14. České Budějovice 6 1 2 3 5:9 5 15. Teplice 5 1 2 2 4:8 5 16. Karviná 6 0 2 4 4:8 2