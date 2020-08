Slovácko chce skončit v horní polovině tabulky

Uherské Hradiště - Fotbalové Slovácko si před startem nového ligového ročníku klade skromné cíle. V Uherském Hradišti by považovali za úspěch, kdyby tým skončil v horní polovině osmnáctičlenné tabulky. Na videokonferenci s novináři se na tom shodli trenér Martin Svědík a ředitel klubu Petr Pojezný. Podle něj je klub ekonomicky stabilizovaný, k čemuž přispěl i prodej brankáře Matouše Trmala do Portugalska.

Slovácko na jaře atakovalo až do posledních kol elitní ligovou šestku, ale nakonec hrálo skupinu o Evropu, v níž nestačilo na Bohemians. "První polovina tabulky by nám zase slušela," řekl Pojezný. "Nechceme se dostat do spodních vod tabulky, první polovina by byla hezká," uvedl Svědík.

Vzhledem k tomu, že Slovácko ukončilo uplynulou sezonu jako jedno z prvních, měl tým relativně dostatek času na odpočinek a přípravu. Během ní jako jeden z mála zamířil i na zahraniční soustředění. "Mužstvo v ní hodně a poctivě pracovalo, vyhýbala se nám zranění," pochvaloval si Svědík. Našel ale i negativa. "V posledních zápasech jsme dostávali moc gólů, které pramenily z chyb. Ale je lepší dostat facku teď než v mistrovských zápasech."

Zatímco odchody Tomáše Zajíce a Jana Jurošky do Baníku byly avizované už během jara, náhlý přestup gólmana Trmala do Guimaraese klub zaskočil. Náhradu získal v podobě osmadvacetiletého slovenského brankáře Pavola Bajzy, který má zkušenosti ze čtyř zahraničních lig.

Další významnou posilou je útočník Rigino Cicilia, který přišel z FC Eindhoven. "Typologicky je to hráč, jaký nám chyběl. Hlavně umí dávat góly," poukázal Svědík na přednosti urostlého hráče z Curacaa.

Další ofenzivní posilou je Miroslav Tomič, který přišel ze Žiliny, ale momentálně je na marodce. Z hostování se vrátili Jakub Rezek a Filip Kubala. "Kádr ještě uzavřen není, poohlížíme se po krajních obráncích a po klasické desítce," nastínil Svědík.

Klub by neměl mít finanční starosti. Za Trmala podle neoficiálních informací získal milion eur (26,1 milionu korun). "Peníze za Trmala nám pomohou zacelit rozpočet. Díky těmto příjmům a díky místním sponzorům bude financování klubu stabilní," řekl Pojezný.