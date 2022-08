Slovácko čeká v případném 4. předkole Evropské ligy Austria Vídeň

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slovácka se v případě postupu přes Fenerbahce Istanbul utkají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy s Austrií Vídeň. První zápas by svěřenci trenéra Martina Svědíka odehráli 18. srpna v rakouské metropoli, odvetu o týden později doma.

Pokud Slovácko s tureckým vicemistrem vypadne, utká se v play off o postup do skupiny Evropské konferenční ligy s vítězem z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. Obě utkání by hrálo ve stejné dny jako proti Austrii, začalo by však doma. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu.

Vítěz domácího poháru MOL Cupu usiluje o premiérovou účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. V kvalifikaci potřebuje vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy.

Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy musí Slovácko zdolat dva soupeře. Pokud by neuspělo ve 3. předkole, které začne ve čtvrtek v Turecku, čekalo by ho závěrečné předkolo Evropské konferenční ligy.

Tým z Uherského Hradiště měl coby vítěz MOL Cupu původně startovat ve 3. předkole Evropské konferenční ligy, k přesunu do lepší soutěže mu pomohly ostatní výsledky v uplynulé sezoně evropských pohárů. AS Řím si díky triumfu v Evropské konferenční lize zajistil účast ve skupině Evropské ligy, kam se kvalifikoval i z domácí soutěže. Díky tomu se postupové příčky posunuly.

Slovácko v minulé sezoně vypadlo hned na úvod ve 2. předkole Evropské konferenční ligy. Předtím hrálo pouze dnes již neexistující letní Pohár Intertoto.

Austria Vídeň obsadila v minulé sezoně v rakouské lize třetí místo, v novém ročníku získala ve dvou zápasech pouze bod. Navíc do soutěže vstoupila s tříbodovým odečtem kvůli porušení licenčních pravidel.

S 24 tituly druhý nejúspěšnější rakouský tým po městském rivalovi Rapidu odehrál v pohárech proti českým týmům pět zápasů, z nichž vyhrál jediný. V sezoně 2006/07 podlehl ve skupině Poháru UEFA (dnes Evropská liga) pražské Spartě 0:1. V následujícím ročníku ve 2. předkole stejné soutěže vyřadil Jablonec (4:3 a 1:1) a v ročníku 2016/17 opět tamtéž narazil ve skupině na Plzeň (0:0 a 2:3).

AIK skončilo v uplynulé sezoně švédské ligy vinou horšího skóre druhé za mistrovským Malmö. V polovině aktuálního ročníku domácí soutěže, která se hraje systémem jaro-podzim, je třetí. Stockholmský celek vyřadil ve 2. předkole Evropské konferenční ligy ukrajinské mužstvo Vorskla Poltava.

V minulosti odehrál proti českým týmům osm pohárových duelů (bez Poháru Intertoto), z nichž zvítězil v jediném. Naposledy se utkal s pražskou Slavií v sezoně 1994/95 v prvním kole Poháru UEFA, kdy postoupil díky většímu počtu venkovních branek.

Třetí celek minulé sezony makedonské ligy Škendija zvládl už dvě předkola Evropské konferenční ligy. Nejprve si poradil s arménským mužstvem Ararat Jerevan a následně s lotyšskou Valmierou. V pohárech narazil z českých týmů pouze na Mladou Boleslav, kterou v ročníku 2016/17 vyřadil ve 3. předkole Evropské ligy.

Los 4. předkola fotbalové Evropské ligy (první utkání 18. srpna, odvety 25. srpna): Dnipro - AEK Larnaka/Partizan Bělehrad, Gent - Omonia Nikósie, Austria Vídeň - Fenerbahce Istanbul/Slovácko, Linfield (Sev. Ir.)/FC Curych - Heart of Midlothian, NK Maribor/HJK Helsinky - Silkeborg, Malmö/Dudelange (Luc.) - Sivasspor, Karabach/Ferencváros Budapešť - Shamrock Rovers/Škupi (Mak.), Maccabi Haifa/Apollon Limassol - Olympiakos Pireus/Slovan Bratislava, Crvena zvezda Bělehrad/Pjunik Jerevan - Šeriff Tiraspol/Viktoria Plzeň, Ludogorec Razgrad/Dinamo Záhřeb - Bodö/Glimt/Žalgiris Vilnius.