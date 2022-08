Slovácko bude v odvetě Konferenční ligy na hřišti AIK Stockholm hájit náskok 3:0

Statistické údaje před utkánm AIK Stockholm - 1. FC Slovácko:

Výkop: čtvrtek 25. srpna, 19:00.

První zápas: 0:3.

Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedélis (všichni Litva).

Bilance (klubová):

Švédsko - ČR (Československo): 28 5-10-13 31:43.

1974/75 UEFA: Djurgaarden - Dukla Praha 0:2, 1:3,

1985/86 PVP: Dukla Praha - AIK Stockholm 1:0, 2:2,

1986/87 UEFA: Olomouc - IFK Göteborg 1:1, 0:4,

1987/88 UEFA: Vítkovice - AIK Stockholm 1:1, 2:0,

1993/94 LM: AIK Stockholm - Sparta Praha 1:0, 0:2,

1994/95 LM: Sparta Praha - IFK Göteborg 1:0, 0:2,

1994/95 PVP: Žižkov - Norrköping 1:0, 3:3,

1994/95 UEFA: AIK Stockholm - Slavia Praha 0:0, 2:2,

1996/97 UEFA: Malmö - Slavia Praha 1:2, 1:3,

1997/98 UEFA: Jablonec - Örebro 1:1, 0:0,

2000/01 UEFA: Norrköping - Liberec 2:2, 1:2,

2007/08 UEFA: Elfsborg - Mladá Boleslav 1:3,

2012/13 EL: Sparta Praha - Häcken 2:2, 0:1,

2014/15 LM: Sparta Praha - Malmö 4:2, 0:2.

2022/23 EKL: Slovácko - AIK Stockholm 3:0.

AIK v Evropě:

LM/PMEZ 20 7-3-10 18:29 EL/UEFA 76 27-19-30 86:78 EKL 5 1-2-2 6:8 PVP 16 4-7-5 29:19 Celkem 117 39-31-47 139:134

Slovácko v Evropě:

EL 2 0-1-1 1:4 EKL 3 2-0-1 4:1 Celkem 5 2-1-2 5:5

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Předpokládané sestavy:

AIK: Nordfeldt - Lustig, Papajannopulos, Björnström - Mendes, Hussein, Ayari, Larsson, Otieno - Stefanelli, Guidetti.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Holzer - Mihálik.

Absence: Karlsson (zranění + není na soupisce), Milosevic (nejistý start) - nikdo.

Zajímavosti:

- český klub vypadl v posledních 2 dvojzápasech se švédskými soupeři (v obou případech Sparta)

- AIK postoupil z jediného ze 4 dvojzápasů s českými kluby v hlavních evropských pohárech

- AIK ve 2. předkole vyřadil po prodloužení ukrajinskou Vorsklu Poltava a ve 3. předkole až po penaltách Škendiji Tetovo ze Severní Makedonie

- Slovácko přešlo do play off Konferenční ligy poté, co ve 3. předkole Evropské ligy nestačilo na Fenerbahce Istanbul po výsledcích 0:3 venku a 1:1 doma

- AIK usiluje v pohárech o třetí postup do skupiny, v roce 1999 si zahrál hlavní fázi Ligy mistrů a v sezoně 2012/13 Evropské ligy

- Slovácko v dosavadních 2 dvojzápasech v hlavních evropských pohárech nepostoupilo, před rokem ve 2. předkole Konferenční ligy vypadlo s Lokomotivem Plovdiv po penaltách, když oba zápasy skončily 1:0 pro domácí

- Slovácko usiluje v pohárech o první postup do skupiny

- AIK vyhrál doma v pohárech jediný z posledních 4 duelů

- AIK po porážce 0:3 na Slovácku vyměnil trenéra, Grzelaka nahradil jeho asistent a dosavadní kouč juniorky Goitom, bývalý útočník klubu

- AIK pod jeho vedením vyhrál v neděli v Norköppingu 4:2 a ve švédské lize mu patří 4. místo

- AIK v minulé sezoně obsadil ve švédské lize 2. místo o skóre za Malmö, celkem získal 6 titulů, poslední v roce 2018

- Slovácko 5 soutěžních zápasů po sobě neprohrálo

- Slovácko oba dosavadní venkovní zápasy v pohárech (bez Poháru Intertoto) prohrálo a neskórovalo v nich

- Slovácko v neděli vyhrálo v Olomouci 2:1 a po 4 kolech je v lize čtvrté s bilancí 2 výher a 2 remíz

- postupující dostane za účast ve skupině prémii 2,94 milionu eur (přes 72 milionů korun), pro vyřazeného účinkování v této pohárové sezoně skončí