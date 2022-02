Slovácko bude v dohrávce na hřišti Pardubic usilovat o první jarní body

Praha - Fotbalisté pátého Slovácka se v úterní dohrávce 20. kola první ligy na hřišti Pardubic pokusí získat první body v jarní části sezony nejvyšší soutěže. Tým z Uherského Hradiště do ní vstoupil dvěma prohrami 0:1. Předposlední Pardubice by naopak v případě vítězství opustily barážové příčky. Duel v pražském Ďolíčku, kde hrají Východočeši kvůli rekonstrukci Letního stadionu domácí ligové zápasy, má výkop v 17:00. V původním termínu se nehrálo kvůli viróze v týmu Pardubic.

Slovácko v minulých dvou ligových zápasech podlehlo doma Slavii a venku Zlínu. Neskórovalo ani ve čtvrtfinále domácího poháru v Olomouci, kde ale vyhrálo na penalty.

"Nejsme v komfortní situaci, nedaří se nám v mnoha dílčích činnostech. Zápasy jdou ale rychle za sebou, tak není čas se vtom nějak babrat. Musíme začít z gruntu a hlavně vzadu od nuly. Věřím, že se probudí i střelci a konečně dáme gól," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Tým z Uherského Hradiště na podzim zdolal Pardubice v lize vůbec poprvé po předchozích dvou porážkách. "Bude to těžký boj. Pardubicím jde o hodně, potřebují body k úniku ze spodních příček. My se ale primárně soustředíme na svůj výkon, který musí jít nahoru. Snad to prolomíme," přál si Palinek. Zajímavý bude souboj pro kouče Slovácka Martina Svědíka, který začínal trenérskou kariéru právě ve východočeském klubu.

Pardubice kvůli viróze nehrály vedle Slovácka ani v Liberci, s nímž se utkají 9. března. Do jarní části ligového ročníku vstoupily až v sobotu bezbrankovou remízou s Hradcem Králové, přestože hodinu hrály bez vyloučeného kapitána Jana Jeřábka.

"Náš cíl je jasný, dostat se ze spodku. V tom nám nesmí zabránit ani terén na Bohemce. Musíme hrát tak, abychom zápasy zvládli. Se Slováckem budeme zase chtít naplno bodovat. Mužstvo na to určitě má, kvalitu potvrdilo v sobotním derby s Hradcem Králové," prohlásil pardubický trenér Jaroslav Novotný, který vede mužstvo s Jiřím Krejčím.

Pardubice v roli domácího týmu nezvítězily v Ďolíčku od srpna v osmi ligových duelech za sebou. Slovácko zase v nejvyšší soutěži nevyhrálo venku poslední čtyři utkání.

Statistické údaje před úterní dohrávkou 20. kola první ligy: FK Pardubice (v tabulce 15.) - 1. FC Slovácko (5.) Výkop: úterý 15. února, 17:00. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Hurych - Franěk (video). Bilance: 3 2-0-1 5:3. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Pardubice: Letáček - Kostka, Hranáč, Pojezný, Čelůstka - Čihák - Tischler, Vacek, Solil, Cadu - Matějka. Slovácko: Fryšták - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. Absence: Jeřábek (trest za ČK), Rezek (dohoda klubů), Červ, Šimek (oba zranění), Černý, Kostka (oba nejistý start) - Tomič (trest za ČK), Kohút, Nguyen (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Jeřábek (7 ŽK), Čelůstka, Tischler - Havlík, Hofmann, Kadlec, Kalabiška, Reinberk (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tischler (4) - Jurečka (10). Zajímavosti: - zápas se v původním termínu nehrál kvůli viróze v týmu Pardubic, kteří kvůli nemoci mají ještě jeden odložený zápas - Slovácko minule v lize porazilo Pardubice poprvé po předchozích 2 prohrách - Pardubice v minulé sezoně zdolaly doma v lize Slovácko 3:1 - Pardubice neprohrály 2 kola po sobě a 3 z posledních 4 - Pardubice jako domácí tým v Ďolíčku od srpna nezvítězily v 8 ligových duelech za sebou a v sezoně tam získaly 8 z celkových 18 bodů - Slovácko v obou jarních kolech prohrálo 0:1 a zvítězilo v jediném z posledních 6 - Slovácko nevyhrálo venku 4 ligová utkání po sobě a v ročníku tam získalo jen 15 z celkových 39 bodů - kouč Slovácka Svědík začínal trenérskou kariéru v Pardubicích - Huf (Pardubice) čeká na 50. ligový start