Slovácko a Budějovice po remíze 0:0 poprvé na jaře nevyhrály

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka remizovali v 17. kole první fotbalové ligy s Českými Budějovicemi bez branek. Oba týmy v jarní části sezony poprvé nevyhrály. Domácí ztratili body po rekordních pěti vítězstvích za sebou a Dynamo si připsalo remízu po předchozích třech výhrách. V neúplné tabulce zůstává Slovácko čtvrté, Budějovice poskočily na osmé místo.

Slovácka, ve 33. minutě pálil nad po závaru po rohu Reinberk. Největší šanci prvního poločasu ale měli hosté. Mršič postupoval ve 37. minutě po brejku sám na Nemravu, domácí gólman však jeho tutovku zlikvidoval.

Po přestávce navázal obraz hry na konec první půle. Domácí si vytvořili mírnou územní převahu, hosté zase dál sázeli na pevnou defenzivu se snahou o příležitostné brejky.

V 68. minutě přinesl oživení střídající Petržela, který vybídl na hranici šestnáctky ke střele Navrátila, ale hostující brankář Vorel si poradil. "Chtěl jsem to poslat na zadní tyč, ale měl jsem to dát asi větším obloučkem," řekl novinářům Navrátil.

V 72. minutě se hosté dožadovali penalty po kontaktu Havlíka s Mršičem, ale sudí Zelinka nepískal. O čtyři minuty později se opět vyznamenal Nemrava, který reflexivně vyrazil střelu Alvira. "Chytil dvě vyložené šance, na bodu má velký podíl," pochválil Navrátil gólmana Nemravu.

V 82. minutě sice hosté dali gól, ale pro ofsajd střelce Brandnera neplatil. Těsně vedle pak hlavičkoval hostující Ledecký. Slovácko neporazilo v lize Jihočechy potřetí za sebou, Dynamo naopak bodovalo venku v osmém z devíti zápasů této sezony nejvyšší soutěže.

S dělbou bodů byli nakonec spokojeni oba trenéři. "Nám dnes chyběla větší fotbalovost především u hráčů záložní řady. Chyběl nápad, pohyb, forma některých hráčů šla trochu dolů. Bod je pro oba asi zasloužený, řekl novinářům kouč Slovácka Martin Svědík.

"Byli jsme hodně nebezpeční a měli jsme příležitosti, které se daly dotáhnout do gólu. To nás moc mrzí. Byli jsme celkově fotbalovější, bod ale musíme brát, stál proti nám velmi kvalitní soupeř," podotkl českobudějovický trenér David Horejš.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Úvod zápasu nebyl z naší strany dobrý, vázl nám především pohyb. Až tak od 25. minuty jsme se zlepšili, vyrovnali jsme hru, ale soupeř měl v této fázi paradoxně velkou šanci při brejku, kdy náš podržel Nemrava. Druhý poločas byl zase boj. Budějovice byly velmi kvalitním soupeřem, měly šance, nám dnes chyběla větší fotbalovost především u hráčů záložní řady. Chyběl nápad, pohyb, forma některých hráčů šla trochu dolů. Byli jsme nepřesní a proto jsme nebyli nebezpeční. Ani Kliment nepodal výkon, jaký bychom si přáli. Bod je pro oba asi zasloužený."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Myslím si, že jsme tady dnes předvedli velice dobrý výkon, měli jsme ke třem bodům blíže než domácí. Vstoupili jsme do utkání aktivně, měli jsme vyloženou šanci Mršičem. Ve druhé půli byla hra tak 20 minut neurovnaná, ale ke konci jsme byli hodně nebezpeční a měli jsme příležitosti, které se daly dotáhnout do gólu. To nás moc mrzí. Byli jsme celkově fotbalovější, dobře jsme se pohybovali. Bod musíme brát, stál proti nám velmi kvalitní soupeř."

1. FC Slovácko - Dynamo České Budějovice 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Mikeska - Machálek (video). ŽK: Petržela - Talověrov. Bez diváků.

Sestavy:

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Sadílek - Jurečka (74. Kubala), Kohút (58. Petržela), Navrátil (90. Divíšek)- Kliment. Trenér: Svědík.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Talověrov, Novák - Čavoš, Javorek - Ekpai (64. Mészáros), Alvir (90. Havel), Mršič - Brandner (86. Ledecký). Trenér: Horejš.