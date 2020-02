Slováci vybírají poslance, dominance Směru-SD asi skončí

Bratislava - Na Slovensku začaly volby, ve kterých Slováci rozhodují o novém složení parlamentu. Sázkové kanceláře a poslední předvolební průzkum favorizovaly na volební vítězství opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). To by znamenalo, že poprvé od roku 2006 volby do sněmovny nevyhraje nyní nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica.

Zhruba 4,4 milionu oprávněných voličů si může vybrat z více než dvou desítek stran, hnutí a koalic. Šanci získat křesla ve 150členné sněmovně má sedm až devět uskupení. Mezi nimi je také krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, která se v průzkumech umisťovala na třetí příčce s preferencemi kolem deseti procent.

Zatímco popularita Směru-SD dlouhodobě klesá, obliba OLaNO v posledních týdnech výrazně stoupala. OLaNO postupně snižovalo náskok Směru-SD a v posledním průzkumu volebních preferencí se hnutí stalo nejsilnější stranou.

Podle ministerstva vnitra žádné z měst či vesnic nevyužily možnost otevřít volební místnosti dříve než v obvyklých 7:00 SEČ. Hlasování skončí dvě hodiny před půlnocí. Dvě televize pak zveřejní odhady výsledků shromážděné na základě dotazování u volebních místností. Statistický úřad bude výsledky postupně zveřejňovat již v noci na neděli. Konečné výsledky by měla volební komise vyhlásit v průběhu neděle.