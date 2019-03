Bratislava - Na většině Slovenska dnes ve 22:00 SEČ skončí jednodenní prezidentské volby, ve kterých se o hlasy zhruba 4,5 milionu oprávněných voličů uchází 13 kandidátů. Kvůli volebnímu incidentu ovšem v jedné z vesnic na východě země hlasování potrvá déle; proto také bude o více než hodinu odložen začátek zveřejňování průběžných výsledků. Pokud nikdo nezíská podporu nadpoloviční většiny registrovaných voličů, postoupí dva nejúspěšnější kandidáti do rozhodujícího druhého kola přímé volby. To je naplánováno na 30. března.

Policie večer informovala o incidentu ve východoslovenské obci Medzany, kde muž vzal z volební místnosti urnu s hlasovacími archy a vysypal ji na ulici. Policisté muže, kterým je podle médií jeden z voličů, zadrželi. Hlasování bylo na více než hodinu přerušeno a o tuto dobu zůstane volební místnost otevřena déle. V Malackách na západě Slovenska se zase jedna z volebních místností uzavře zhruba půl hodiny po oficiálním ukončení voleb, neboť kvůli absenci jednoho člena volební komise tam hlasování nezačalo včas.

Slovenský statistický úřad oznámil, že průběžné výsledky voleb bude zveřejňovat až po 23:16 SEČ, kdy skončí hlasování i v Medzanech.

Podle listu Sme v obci Jablonica na západě země chtěl volit slovenského prezidenta místní obyvatel, který má ale české občanství. Volební komise mu to neumožnila.

Dílčí údaje o volební účasti za celou zemi nejsou známé. Sociolog Martin Slosiarik odhaduje, že k volebním urnám by mohlo přijít až 60 procent voličů. To by bylo více než před pěti lety, kdy v prvním kole prezidentských voleb volební účast dosáhla 43,40 procenta.

Favoritkou voleb je právnička Zuzana Čaputová. Do trojice nejpopulárnějších kandidátů patří podle dřívějších sondáží také místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič a soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin.

Šefčovič a Harabin odevzdali svůj hlas dopoledne, Čaputová se zúčastnila hlasování odpoledne. Během dne volili také vrcholní slovenští politici. Prezident Andrej Kiska, šéf parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini shodně vybídli obyvatele země k účasti ve volbách.

Desítky tisíc Slováků, kteří žijí v zahraničí, se prezidentských voleb mohly účastnit pouze ve vlasti. Korespondenční volbu ani hlasování na svých ambasádách Slovensko při těchto volbách neumožňuje.

Od zavedení přímé volby hlavy slovenského státu v roce 1999 se zatím nepodařilo zvolit prezidenta už v prvním kole. Současný prezident Kiska se o znovuzvolení neuchází a pětiletý mandát mu skončí v polovině června.

Kiska dříve podpořil kandidaturu místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko Čaputové, které vyslovila podporu i část opozice. Hlavou slovenského státu se dosud nikdy nestala žena. Za Šefčovičem stojí nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica.

Slovenský tisk dnes zdůraznil důležitost prezidentských voleb a noviny vybídly občany k účasti na hlasování. "Dnes je den, kdy nám budou muset naslouchat i ti, kteří náš hlas jinak ignorují. Nejsou to jen volby, ale i referendum o změně, o tom, kam patříme, co jsou naše hodnoty a kdo je bude nejdůstojněji reprezentovat," napsal list Sme. Deník Pravda zase uvedl, že prezident je prvním úředníkem země a symbolem toho, jaký by stát chtěl být doma i navenek. Na tom by podle listu mělo občanům záležet.