Slováci utrpěli debakl se Švýcarskem, domácí Lotyši podlehli USA

Riga - Hokejisté Švýcarska rozstříleli na mistrovství světa v Rize Slovensko 8:1 a odčinili předchozí debakl 0:7 se Švédy. Hokejisté domácího Lotyšska podlehli Spojeným státům americkým 2:4 a ve čtvrtém utkání na turnaji vyšli poprvé bodově naprázdno. Američané vyhráli ve stejném počtu zápasů potřetí.

Po třech výhrách Slováci na hokejovém MS utrpěli debakl 1:8 se Švýcarskem

Slováci naproti tomu ztratili první body v turnaji, v němž byli posledním neporaženým týmem. Oba celky mají na kontě stejně jako lídr skupiny A Rusko devět bodů. Švýcaři dali pět branek v přesilovkách, čtyři body za dva góly a dvě nahrávky zaznamenal útočník Grégory Hofmann.

Sedmatřicetiletý švýcarský útočník Andres Ambühl nastoupil ke svému 111. zápasu na světových šampionátech. V historickém pořadí je druhý a před ním už je pouze bývalý německý obránce Udo Kiessling se 119 starty.

Slováci vstoupili do zápasu dobře, první třetinu vyhráli na střely na branku jasně 12:4 a moc nechybělo, aby je už po třech minutách poslal do vedení Gernát. Na konci sedmé minuty ale přišla zlomová chvíle. Pospíšil musel po zbytečném ataku s trestem na pět minut a do konce zápasu do kabin.

Švýcaři v přesilovce zrovna nezářili a málem sami inkasovali, když chyboval za brankou gólman Berra. Liška předložil puk před prázdnou branku Sukeľovi, jenže tomu puk sklouzl z hole. Trest na sebe nenechal dlouho čekat. Diaz otevřel skóre, když jeho pokus nejprve rozlámal Studeničovu hůl a poté zcela změnil směr.

Od druhé třetiny bylo čím dál patrnější, jak Švýcaři s vedoucím gólem získali pevnou půdu pod nohama. Výrazně jim k tomu dopomohla i využitá přesilovka po pouhých 25 sekundách prostředního dějství, kdy Andrighetto využil zakrytého výhledu brankáře Hudáčka.

Slováky mohl jen o chvilku později při hře ve čtyřech na obou stranách vrátit do hry Hrivík, jenže na konci pěkné souhry zakončil z kruhu pro vhazování jen do pravé tyčky Berrovy branky. Místo toho se ve 26. minutě prosadil další střelou přes clonu Loeffel.

Po polovině utkání, když se opět hrálo čtyři na čtyři, nevyužil slibnou příležitost Lantoši. Hudáček pak sice vychytal Hischiera, jenže ve 37. minutě ho ranou na bližší tyčku nachytal Hofmann.

Oslabení Slováků z úplného závěru druhé části skončilo v čase 40:38, kdy přidal další gól Meier. Ve 45. minutě se mezi střelce zapsal i Kurashev, jen o 38 sekund později připravil Berru o čisté konto Krištof. Zmar Slováků symbolizoval další trest do konce zápasu, který obdržel Rosandič. Během pětiminutové početní výhody přidali své druhé dnešní zásahy Hofmann a Loeffel.

Švýcarsko - Slovensko 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 10. Diaz (Hofmann, Andrighetto), 21. Andrighetto (Diaz, Hofmann), 26. Loeffel (Scherwey, Bertschy), 37. Hofmann (Corvi, Loeffel), 41. Meier (Alatalo, Kurashev), 45. Kurashev (Untersander, Ambühl), 53. Hofmann (Ambühl, Andrighetto), 55. Loeffel (Moser, Bertschy) - 46. Krištof (Cehlárik). Rozhodčí: Fraňo (ČR), Gouin (Kan.) - Constantineau (Fr.), Oliver (USA). Vyloučení: 4:5, navíc Pospíšil a Rosandič (oba Slovensko) oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 5:0. Bez diváků.

Sestavy:

Švýcarsko: Berra - Diaz, Geisser, Untersander, Moser, Siegenthaler, Loeffel, Alatalo - Simion, Corvi, Hofmann - Kurashev, Hischier, Ambühl - Andrighetto, Vermin, Meier - Scherwey, Bertschy, Herzog - Mottet. Trenér: Patrick Fischer.

Slovensko: J. Hudáček - Gernát, Rosandič, Nemec, Ďaloga, Jánošík, Kňažko, Ivan, Gachulinec - Cehlárik, Hrivík, Lantoši - Holešinský, Krištof, Pospíšil - Studenič, Miloš Roman, Kelemen - Skalický, M. Sukeľ, Liška. Trenér: Craig Ramsay.

Lotyši poprvé na domácím MS vyšli naprázdno, podlehli USA 2:4

Američané se už po 66 sekundách hry ujali vedení. Gólmana Kivleniekse překonal od modré čáry obránce Tennyson. Po vyloučeních Moorea a Robinsona se naskytla Lotyšům v 5. minutě přesilová hra pěti proti třem, Indrašis si při ní počkal na ideální okamžik k zakončení a trefil pravý horní roh Petersenovy branky.

V 15. minutě vrátil Američanům vedení povedenou střelou Boyle, který využil zakrytého výhledu Kivleniekse a zamířil přesně do levého horního rohu. Za 119 sekund odpověděl po Batnově průniku z dorážky Krastenbergs.

Druhou třetinu ovládli Američané, kteří ji vyhráli na střely 14:4 a na branky 2:0. Kivlenieks hned po pauze zasáhl při pokusu Blackwella zasunout puk zpoza branky u pravé tyče, ale ve 32. minutě jej po Garlandově přihrávce překonal z pozice mezi kruhy Moore. Za 107 sekund se zpoza branky natlačil před lotyšského gólmana Beniers a zařídil týmu kouče Jacka Capuana dvoubrankový náskok.

V závěrečném dějství nevyužil velkou možnost na zvýšení náskoku Robertson, který minul odkrytou branku. V 54. minutě mohl zdramatizovat závěr Darzinš, ale přestřelil. Velkou šanci Američanů měl ještě Wideman, ale Kulda odvrátil puk z brankové čáry.

Lotyšsko - USA 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Indrašis (Darzinš), 17. Krastenbergs (Batna, Freibergs) - 2. Tennyson (T. Moore, Garland), 15. B. Boyle (Labanc, Abdelkader), 32. T. Moore (Garland, Robertson), 34. Beniers (Chmelevski, B. Boyle). Rozhodčí: Heikkinen, Vikman – Nikulainen, Sormunen (všichni Fin.). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Lotyšsko: Kivlenieks - Rubins, Balinskis, Cibulskis, Sotnieks, A. Kulda, Freibergs, Jaks - Darzinš, Abols, Daugavinš - Rihards Bukarts, Džerinš, Roberts Bukarts - Karsums, Indrašis, Daugavinš - Marenis, Batna, Krastenbergs - Dzierkals. Trenér: Bob Hartley.

USA: Petersen - Wolanin, Roy, Z. Jones, Tennyson, Ch. Wideman, Mackey, Hellickson - Robinson, Rooney, Chmelevski - Donato, Drury, Beniers - Robertson, T. Moore, Garland - Abdelkader, Blackwell, Labanc - B. Boyle. Trenér: Jack Capuano.