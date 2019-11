Slováci si projevy a mítinky připomněli 30. výročí pádu totality

Bratislava - Pietními akty a veřejnými shromážděními, ale i kritikou aktuálního stavu společnosti si dnes Slovensko připomnělo 30. výročí sametové revoluce a pádu komunismu v Československu. Představitelé zemí visegrádské skupiny se v Bratislavě poklonili památce lidí, kteří před listopadovou revolucí 1989 zahynuli na hranicích při útěku do svobodného světa. Tisíce lidí se vpodvečer ve slovenské metropoli zúčastnily mítinků a shromáždění organizovaných politickými stranami a občanskými iniciativami.

Představitelé Česka, Slovenska, Maďarska a Polska položili věnce k památníku Brána svobody, který byl pod hradem Devín u slovensko-rakouských hranic vybudován na počest čtyř stovek lidí, kteří zemřeli při pokusu o útěk z komunistického Československa do západních zemí. Českou republiku zastupoval předseda vlády Andrej Babiš.

"Je důležité, že Češi a Slováci spolu slavíme třicet let od získání svobody a demokracie a hlavně svobodných voleb. To bylo to nejdůležitější, po čem Občanské fórum i (slovenské hnutí) Veřejnost proti násilí volaly, a to se splnilo," řekl novinářům Babiš.

Premiér se vyslovil k protestům proti své osobě, které v Praze v sobotu přivedly na Letenskou pláň statisíce lidí. "To, že lidí protestují, je jejich právo. Máme svobodu tisku, máme možnost vyjádřit svůj názor," řekl Babiš.

V televizním projevu k významnému výročí dnes promluvil slovenský premiér Peter Pellegrini. "Jsou zde nové časy a Slovensko na ně musí být připraveno. A proto opět potřebujeme najít soudržnost a vzájemnou důvěru, které nás vždy v historických chvílích společně posouvaly kupředu. Přece jsme před 30 lety nebourali zdi proto, abychom je dnes mezi sebou a kolem sebe opět stavěli," uvedl předseda slovenské vlády.

Konec totality v Československu si v Bratislavě připomněly také špičky slovenské opozice a zástupci občanských iniciativ. Na náměstí SNP se shromáždilo několik tisíc lidí, k nimž promluvili zástupci opozice a někdejší disidenti. Exprezident Andrej Kiska v projevu uvedl, že ideály sametové revoluce se dosud nenaplnily. "Musíme udělat všechno pro to, aby pravda a láska skutečně zvítězila nad lží a nenávistí," citovala Kisku slovenská média.

Stav společnosti tvrdě kritizoval bývalý slovenský disident Ján Budaj. Do slovenské politiky se dostali grázlové, prohlásil a zdůraznil: "Odejděte, Slovensko nemůže čekat dalších 30 let."

K výročí se dnes na facebooku kriticky vyslovil bývalý slovenský premiér Robert Fico. Napsal, že sametová revoluce znamenala pro miliony občanů pokles životní úrovně. "A pro statisíce z nich propad do pásma chudoby, z něhož se lidé postupně začali dostávat až po roce 2007," uvedl politik, který poprvé obsadil post ministerského předsedy v roce 2006.

Ve zpravodajství o pražských oslavách výročí sametové revoluce se zahraniční tiskové agentury zaměřily nejen na sobotní demonstraci Babišových odpůrců na Letné, ale i na premiérův projev na dnešním shromáždění v Národním muzeu. Podle agentury Reuters ministerský předseda zvolil "smířlivý tón", zatímco agenture DPA píše o "emotivním" vystoupení. Shodně s AFP německá agentura upozornila na Babišova slova o tom, že "není pyšný" na své členství v komunistické straně před rokem 1989.