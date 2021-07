Slováci protestují před parlamentem, který má hlasovat o zákonu k očkovaným

Bratislava - Před budovou slovenského parlamentu pokračuje od pátku protest proti chystaným epidemickým opatřením. Podle slovenských médií střeží vstup do budovy těžkooděnci, v pátek se dav pokusil dostat dovnitř. Parlament má dnes hlasovat o novele zákona, který by zajistil výhody lidem očkovaným proti covidu-19.

Podle kritiků ale zákon nerespektuje ústavní práva. Server Aktualne.sk napsal, že jde o ty, kdo se odmítají nechat očkovat a nosit roušky.

Parlament měl hlasovat v 11:00, ale diskuse do té doby neskončila. Návrh je v prvním čtení a podle serveru Sme.sk by se mělo hlasovat hned po skončení debaty.

Ti, kdo přišli protestovat, vyzývají policisty, aby se k nim přidali, ozývalo se pískání a volání "hanba" a "nevzdáme se". Někteří lidé přišli se stáním vlajkami.

Protest trvá od pátku, kdy se parlament sešel k jednání o novele, ale k hlasování se nedostal. Protesty byly podle médií důvodem, proč se k zákonu otočila zády koaliční strana Jsme rodina Borise Kollára, čímž vládní koalice přišla o většinu. Podle serveru Pravda.sk ale tato strana odmítá novelu podpořit, protože neschvaluje dělení lidí do kategorií očkovaní-neočkovaní. Kollárovi vadí, že jediná alternativa k očkování, jíž je test PCR, má být zpoplatněná.

Zákon by dal hlavnímu hygienikovi možnost zvýhodňovat očkované při uplatňovaní protiepidemických opatření. Očkovaní by měli při zhoršení epidemické situace mírnější pravidla, mohli by například na hromadné akce. Nenaočkovaní by k tomu potřebovali negativní test na covid-19.

Na Slovensku zemřelo po nákaze covidem-19 na 14.000 lidí a země patří v Evropské unii ke státům s malým počtem naočkovaných. Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo kolem 40 procent občanů, obě dávky přes 35 procent lidí.