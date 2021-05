Slováci porazili na úvod hokejového MS Bělorusko 5:2

Riga - Hokejisté Slovenska mají za sebou na mistrovství světa v Lotyšsku úspěšný vstup do turnaje. V utkání základní skupiny A, v níž patří mezi soupeře svěřenců trenéra Craiga Ramsayho i český tým, porazili Bělorusko 5:2. Slováci vyhráli první část 3:0, poté vedli i 4:0, soupeř se prosadil až v závěrečných sedmi minutách. Po dvou gólech dali útočníci Kristián Pospíšil a Peter Cehlárik.

Slováci skvěle začali. Úvodní dějství vyhráli tříbrankovým rozdílem a položili základ k důležité výhře z pohledu boje o postup do čtvrtfinále. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre Pospíšil. Konrád na druhé straně vychytal Platta.

V deváté minutě se provinil faulem vysokou holí Stefanovič a jeho trest na 2+2 minuty přišel Bělorusy hodně draho. Nejprve se parádní dělovkou zpoza kruhu prosadil Cehlárik, druhou část početní výhody pak využil podobně rezolutní ranou Pospíšil.

Brankář Šostak tím v utkání dochytal, jeho místo zaujal Taylor. Ten zastavil příval slovenských gólů i přesto, že v polovině 16. minuty si vysloužil trest na pět minut a do konce zápasu Komarov. Jen krátce nato mu pomohla horní tyčka, na níž skončil puk poté, co Studenič usměrnil Cehlárikovu nabídku.

Ve druhé dvacetiminutovce se skóre nezměnilo, přestože k tomu byli Bělorusové dvakrát hodně blízko. Platt ve 28. minutě chytře přelstil Konráda, jenže puk nedokázal poslat do prázdné branky. A když už v ní ve 36. minutě skončil po ráně Šarangoviče, po dlouhém zkoumání videa nebyl gól uznán kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti.

Na začátku 46. minuty uklidnil Slováky Hrivík čtvrtou brankou, u níž se po trenérské výzvě přezkoumával možný ofsajd, ale běloruská střídačka neuspěla. V 54. minutě využil Stefanovič dlouhou přesilovku pět na tři a připravil Konráda o čisté konto.

Bělorusové ožili, o to více, když o 57 sekund později přidal další gól Šarangovič. Právě útočník New Jersey v NHL mohl zařídit opravdu dramatický závěr po přestupku Ďalogy, jenže trestné střílení v čase 58:54 neproměnil. Cehlárik pak vše uzavřel gólem do prázdné branky při power play Běloruska.

Výsledek:

Bělorusko - Slovensko 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 54. Stefanovič (S. Kosticyn), 55. Šarangovič - 4. Pospíšil (Nemec), 10. Cehlárik (Gernát, Studenič), 12. Pospíšil (Rosandič, Krištof), 46. Hrivík (Lantoši, Cehlárik), 60. Cehlárik (Grman). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Heikkinen - Sormunen (oba Fin.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 6:6, navíc N. Komarov (Bělorusko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Bez diváků.

Sestavy:

Bělorusko: Šostak (12. D. Taylor) - Bailen, Korobov, Znacharenko, Antonov, Lisovec, Chenkel, Falkovskij, Jerjomenko - Šarangovič, Paré, Prince - Děmkov, Drozd, N. Komarov - Platt, S. Kosticyn, Bělevič - Lopačuk, Něstěrov, Stefanovič. Trenér: Michail Zacharov.

Slovensko: Konrád - Gernát, Rosandič, Nemec, Ďaloga, Grman, Jánošík, Gachulinec, Kňažko - Cehlárik, Hrivík, Lantoši - Skalický, Krištof, Pospíšil - Studenič, Miloš Roman, Faško-Rudáš - Slafkovský, M. Sukeľ, Liška. Trenér: Craig Ramsay.