Slováci opět nezvládli závěr, Švýcaři ještě neztratili ani bod

Bratislava/Košice - Hokejisté domácího Slovenska podlehli na mistrovství světa v Košicích Německu 2:3 a jejich šance na postup do čtvrtfinále výrazně klesly. Němci vládnou skupině A bez ztráty o čtyři body před Američany, kteří vyhráli nad Velkou Británií 6:3. V "béčku" v Bratislavě i počtvrté naplno bodovali Rusové i Švýcaři.

Skupina A

Slováci opět selhali v závěru, o výhře Německa rozhodl Draisaitl

Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa v Košicích Slovensko 3:2 a po čtvrté výhře jsou blízko postupu do čtvrtfinále. Šance domácí reprezentace na účast ve vyřazovací části naopak výrazně klesly. Němci rozhodli v dramatickém závěru: nejprve v 59. minutě v power play vyrovnal Markus Eisenschmid a v čase 59:33 dal vítězný gól hvězdný útočník Leon Draisaitl. Výhra navíc Německu zajistila přímý postup na olympijské hry 2022.

"Nezvládli jsme to. Nevím, co k tomu mám říct. Těžko se mi hledají slova. Myslím si, že jsme opět byli lepší, ale opět jsme prohráli. Hrajeme výborně, ale takové věci se nám nemůžou stávat. Těžko se mi to komentuje," řekl zklamaný útočník Tomáš Tatar.

"Je to zklamání. Němci v závěru využili naše chyby a dali dva rychlé góly. Musíme si uvědomit, kolik času je do konce a jak je třeba hrát. Němci vydrželi hrát 60 minut, my jsme v závěru naopak polevili," doplnil jej kapitán Andrej Sekera.

Oba týmy dělilo před zápasem šest bodů, s ohledem na boj o postup do play off byl ale pro oba hodně důležitý. Slováci byli od začátku střelecky aktivnější, v první třetině se však stejně jako soupeř nedokázali prosadit.

Do první výraznější šance se dostal ve 24. minutě Buc, ale trefil jen tyč. O minutu později zmrazil vyprodanou Steel arenu Michaelis, který úspěšně zakončil Eisenschmidovu akci a teprve čtvrtou německou střelou na gólmana Čiliaka posunul svůj tým do vedení.

Na druhé straně Niederbergerovi v brance Německa pomohla po Pánikově střele opět tyč, ale poté už se Slováci dočkali. Nejprve Sekera bleskově využil přesilovku pět na tři a v pokračující klasické početní výhodě zajistil domácí reprezentaci vedení Hudáček.

Další gól ale domácí výběr nepřidal a v závěru zažil stejně jako v předešlém pondělním souboji s Kanadou šok. Nejprve při power play vyrovnal Eisenschmid, a pak se přesnou střelou prezentoval Draisaitl. "Je hezké mít čtyři vítězství v prvních čtyřech zápasech, ale turnaj ještě neskončil," řekl obránce Yannic Seidenberg.

Slovensko má naopak na kontě stále jen tři body za výhru nad USA a v tabulce je šesté. "Musíme hrát dál, pro fanoušky. Oni nás podporují a zaslouží si to. Slovenský fanoušek si za to, jak tady mistrovství vypadá, zaslouží více," uvedl Tatar.

Američané v poklidu na MS přehráli Brity a jsou druzí ve skupině

Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa v Košicích Velkou Británii 6:3 a po třetí výhře se posunuli na druhé místo tabulky skupiny A. Britové, nováček mezi elitou, jsou nadále bez bodu poslední. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře USA podílel hvězdný útočník Patrick Kane.

Očekávaná výhra vysoce favorizovaných Američanů se z pohledu skóre nerodila lehce. Po sérii nevyužitých šancí se jako první prosadil v přesilové hře pohotově dorážející Van Riemsdyk.

Následně se do brejku dostal DeBrincat, ale britského brankáře Bownse nepřekonal a i díky tomu mohl Hammond vyrovnat. Britové skórovali podruhé na turnaji a opět se o gól postaral útočník Manchesteru.

Ještě v první třetině trefil Jack Hughes tyč. V 27. minutě se zámořští hráči radovali z druhé branky, ale jen chvilku. Rozhodčí Nikolic totiž Larkinův gól neuznal kvůli hře vysokou hokejkou. Následně trefil tyč Eichel.

Američané byli výrazně střelecky aktivnější a nakonec se dočkali i branek. Bownse překonal v přesilovce po brejku Keller a následně skórovali také Kreider a DeBrincat.

Šest sekund před koncem druhé třetiny sice dokázal Perlini snížit na 2:4, ale Kane hned minutu po přestávce své zaváhání, které pomohlo Britům k brance, napravil.

Favorit hrál v klidu, přehrával soupeře a přidal ještě další gól. Britové sice dokázali ještě jednou snížit, když se bezprostředně po návratu z trestné lavice trefil Davies, na výhře USA to ale nic nezměnilo. Brankář Bowns si nakonec připsal 59 zákroků, v závěru se vyznamenal při šanci možné jedničky letošního draftu Jacka Hughese.

Skupina B

Sborná rozložila Itálii, po výhře 10:0 je zpátky v čele skupiny B

Hokejisté Ruska deklasovali ve skupině B na mistrovství světa v Bratislavě Itálii 10:0. Sborná dala desátý gól už v 46. minutě. Po čtyřech bodech si připsali Jevgenij Kuzněcov, který dal dva góly a na dva nahrál, a Nikita Kučerov, jenž vedle branky stihl i tři asistence. K nejvyšší výhře samostatného Ruska na MS přispěl první trefou na turnaji i Alexandr Ovečkin, čisté konto vychytal Andrej Vasilevskij.

Zatímco Rusko se vyhouplo zpět na vedoucí příčku, aniž ztratilo jediný bod, Italové jsou bez bodového zisku i vstřeleného gólu poslední a mají skóre 0:30.

Demolici nováčka mezi elitou odstartoval už po 31 vteřinách Zajcev. První třetina skončila na střely mezi tyče 18:5 a obrovský favorit vyjádřil převahu i dalšími třemi góly. Postarali se o ně Chafizullin, Kuzněcov a Ovečkin, pro něhož to byl zároveň první bodový zápis ve slovenské metropoli.

"Dát první gól na turnaji je tak trochu jako odškrtnutí jedné z věcí, které tady musím udělat. Mám to konečně za sebou, jdeme dál. Co více na to mám říci," připustil Ovečkin, že vnímal hlasy o tom, že jako mimořádně obávaný kanonýr ve třech zápasech neskóroval.

Italové, kteří v nejvyšším patře světového hokeje skórovali naposledy 13. května 2017 při porážce 1:4 s Německem, měli velkou možnost přerušit dlouhé čekání na gólovou radost v polovině třetiny, jenže Rosa ji nevyužil.

Už po 18 sekundách druhého dějství skončilo dnešní účinkování v brankovišti pro Bernarda, jehož po dalším gólu Kuzněcova nahradil De Filippo Roia. Čistý štít držel do 27. minuty, kdy ho překonal Kovalčuk. Další branky přidali ještě do druhé přestávky v početní výhodě Dadonov a dokonce v oslabení Grigorenko.

Ve třetí části hrála sborná jen do té doby, než dosáhla pro Italy potupné "desítky". Postarali se o ni Kučerov a Dadonov. Pak už připomínala hra Rusů exhibiční vystoupení.

"Samozřejmě že každá taková výhra posiluje naše sebevědomí. Ale ze všeho nejvíc cítím trochu lítost kvůli Italům, že si odnesli takový příděl. Tvrdě bojovali, ale rozdíl v dovednosti hráčů obou týmů byl patrný," prohlásil Ovečkin.

Dosud nejvyššími výhrami hokejistů Ruska po rozdělení Sovětského svazu bylo skóre 12:3 s Británií (1994) a 10:1 právě proti Itálii (2017). Na desetibrankový rozdíl ve skóre dosáhla "Rudá mašina" poprvé, do rekordního zápisu bývalého SSSR bylo ale stále daleko. V roce 1967 si krutý debakl 2:28 odnesla rovněž Itálie.

Vasilevskij udržel podruhé na turnaji čisté konto, potřeboval k němu jen 15 zásahů. Zatímco sborná neinkasovala přes 182 minut, Italové na gól mezi elitou více než 355 minut čekají.

"Pro mě to byl v určitých ohledech těžký zápas. Nečelil jsem mnoha střelám, takže jsem občas vychladnul, ale musel jsem přitom zůstat soustředěný, protože Italové se dostali k pár protiútokům. Že bych si na konci dělal starosti, abychom nedostali gól? A jaký je rozdíl, když vyhrajete 10:0, nebo 10:1? Hlavní je vyhrát," uvedl Vasilevskij.

Švýcaři se vypořádali s Nory, vyhráli 4:1 a ještě neztratili bod

Hokejisté Švýcarska neztratili bod ani ve čtvrtém vystoupení na mistrovství světa v Bratislavě, v dnešním utkání skupiny B porazili Norsko 4:1. Obhájci loňského stříbra mají v čele tabulky už 12 bodů při skóre 20:2, Norsko naopak zůstalo bez bodu. Dva góly vstřelil útočník Andres Ambühl, Norové se prosadili až v závěru za stavu 0:4.

Švýcaři už se museli obejít bez Janise Mosera. Osmnáctiletý obránce si v předchozím utkání s Rakušany poranil zápěstí a bude mimo hru čtyři až šest týdnů. V šesté minutě šel favorit do vedení, když gólmana Holma překonal precizně provedeným blafákem do bekhendu Ambühl. Zvýšit mohl vzápětí Haas, jenže ten už tak úspěšný nebyl.

Seveřané pak nevyužili přesilovku, ve 14. minutě byl ale blízko vyrovnání Trettenes. Zakončoval zblízka, strážce švýcarské branky Genoni však utěsnil mezeru u levé tyče betonem. V 17. minutě zastavila Fialovu střelu tyč.

Po 34 vteřinách druhého dějství zvýšil Hischier, který protlačil puk za Holma u levé tyče. Další velkou možnost měl v 36. minutě Ambühl, ale norský gólman zasáhl betonem.

Ve třetí části rozezvučel Praplan v 45. minutě horní tyč. Na začátku 50. minuty už ale Hofman potrestal špatnou rozehrávku Norů a zvýšil na 3:0. V 57. minutě zvýraznil náskok favorita svou druhou dnešní brankou Ambühl. Švýcaři nedostali v Bratislavě gól více než šest třetin, ale Genoni nakonec o čisté konto přišel po zásahu Lindströma.

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku:

Skupina A (Košice):

USA - Velká Británie 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. J. van Riemsdyk (P. Kane, Suter), 30. Keller (Q. Hughes, Demko), 32. Kreider (Eichel, Suter), 38. DeBrincat (D. Ryan, P. Kane), 41. P. Kane (Kreider, Hanifin), 50. D. Ryan (Glendening, Hanifin) - 16. Hammond (D. Phillips), 40. Perlini, 57. Davies (Lachowicz). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Björk - Malmqvist (oba Švéd.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 0:5. Využití: 2:0. Diváci: 5510.

Sestavy:

USA: Demko - R. Suter, Martinez, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - P. Kane, D. Larkin, DeBrincat - Kreider, Eichel, J. Gaudreau - Keller, J. Hughes, J. van Riemsdyk - White, Glendening, D. Ryan - Vatrano. Trenér: Jeff Blashill.

Velká Británie: Bowns - O'Connor, D. Phillips, Richardson, Lee, Swindlehurst, Billingsley, Ehrhardt, Mosey - Shields, Perlini, Lake - Dowd, Hammond, Farmer - Betteridge, Davies, Lachowicz - J. Phillips, Myers, Ferrara. Trenér: Peter Russell.

Tabulka:

Německo - Slovensko 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Michaelis (Eisenschmid), 59. Eisenschmid (Seidenberg, Kahun), 60. Draisaitl (Kahun, Tiffels) - 29. Sekera (Černák, Tatar), 30. L. Hudáček (Pánik, Tatar). Rozhodčí: Sidorenko (Běl.), Fraňo - Ondráček (oba ČR), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 4:4, navíc Holzer - Nagy oba 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 7440.

Sestavy:

Německo: Niederberger - M. Müller, Holzer, Seidenberg, Seider, Nowak, Schopper, J. Müller - Pföderl, Hager, Ehliz - Kahun, Draisaitl, Tiffels - Eisenschmid, Michaelis, Plachta - Mauer, Fauser, Noebels, od 41. navíc Bergmann. Trenér: Toni Söderholm.

Slovensko: Čiliak - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Fehérváry, Koch, Čajkovský - Pánik, Krištof, Tatar - Nagy, Sukel, Studenič - Lantoši, Hudáček, Daňo - Liška, Buc, Lunter. Trenér: Craig Ramsay.

Tabulka:

1. Německo 4 4 0 0 0 12:5 12 2. USA 4 2 1 0 1 17:10 8 3. Finsko 3 2 0 1 0 9:6 7 4. Kanada 3 2 0 0 1 15:8 6 5. Dánsko 3 1 1 0 1 15:6 5 6. Slovensko 4 1 0 0 3 13:14 3 7. Francie 3 0 0 1 2 6:16 1 8. Velká Británie 4 0 0 0 4 4:26 0

Skupina B (Bratislava):

Švýcarsko - Norsko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Ambühl (Ch. Bertschy, Loeffel), 21. Hischier (Fiala), 50. Hofmann (Martschini), 57. Ambühl (Genazzi, S. Moser) - 59. T. Lindström (Reichenberg). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Tufts (USA) - Dalton (Brit.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 5:4, navíc Martinsen a Bonsaksen (oba Nor.) oba 10 min. Bez využití. Diváci: 4673.

Sestavy:

Švýcarsko: Genoni - Josi, Y. Weber, Genazzi, Loeffel, R. Diaz, Frick, Fora - Fiala, Hischier, Praplan - Hofmann, Kurashev, Martschini - Scherwey, Haas, Andrighetto - Ambühl, Ch. Bertschy, S. Moser - Rod. Trenér: Patrick Fischer.

Norsko: Holm - Holös, Bonsaksen, Lesund, Espeland, Johannesen, Bull, Kasastul, od 41. navíc Nörstebö - Patrick Thoresen, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, Reichenberg, T. Lindström - Roest, K. Forsberg, Röymark. Trenér: Petter Thoresen.

Rusko - Itálie 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Zajcev (Gusev, Kučerov), 9. Chafizullin (Gusev, Kučerov), 14. Kuzněcov (Barabanov), 17. Ovečkin (Kuzněcov), 21. Kuzněcov (Ovečkin, Orlov), 27. Kovalčuk (Kuzněcov), 34. Dadonov (Kučerov, Gusev), 37. M. Grigorenko (Barabanov), 45. Kučerov (Chafizullin, Zajcev), 46. Dadonov (Kovalčuk). Rozhodčí: Kaukokari, Rantala (oba Fin.) - Jensen (Dán.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7535.

Sestavy:

Rusko: Vasilevskij - Něstěrov, Sergačov, Orlov, Zajcev, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Barabanov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Kaprizov, Andronov, Kovalčuk - Tělegin. Trenér: Ilja Vorobjov.

Itálie: Andreas Bernard (21. De Filippo Roia) - McMonagle, Helfer, L. Zanatta, Tauferer, Trivellato, Pavlu, Marchetti, A. Hofer - Miceli, D. Kostner, Insam - Bardaro, Rosa, Ramoser - Deluca, Andergassen, Gander - Hochkofler, Lambacher, S. Kostner. Trenér: Clayton Beddoes.

Tabulka:

1. Rusko 4 4 0 0 0 23:2 12 2. Švýcarsko 4 4 0 0 0 20:2 12 3. Švédsko 3 2 0 0 1 19:6 6 4. ČR 3 2 0 0 1 12:7 6 5. Lotyšsko 3 2 0 0 1 9:5 6 6. Rakousko 3 0 0 0 3 2:14 0 7. Norsko 4 0 0 0 4 6:25 0 8. Itálie 4 0 0 0 4 0:30 0