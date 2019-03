Bratislava - Slováci budou dnes volit nového prezidenta. Pokud žádný ze 13 kandidátů nezíská potřebný počet hlasů, aby se stal hlavou státu již v prvním kole, postoupí dva nejúspěšnější do rozhodujícího druhého kola přímé volby. To by se uskutečnilo 30. března.

Favoritkou prezidentských voleb je právnička a místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko Zuzana Čaputová. Do trojice nejpopulárnějších kandidátů patří podle dřívějších sondáží také místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič a kontroverzní soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin. Vzhledem k moratoriu byly výsledky posledních průzkumů veřejného mínění zveřejněny začátkem března.

Volební místnosti se dnes otevřou v 07:00 SEČ a hlasování skončí dvě hodiny před půlnocí. Průběžné výsledky bude statistický úřad zveřejňovat v noci na neděli.

Podle volební komise by byl prezident zvolen již v prvním kole v případě, že by některý kandidát získal více než polovinu hlasů ze všech registrovaných voličů, tedy včetně těch, kteří hlasovat nepřijdou. To se na Slovensku od zavedení přímé volby prezidenta v roce 1999 nepodařilo nikomu. V čele slovenského státu také nikdy nestála žena.

Současný prezident Andrej Kiska, kterému pětiletý mandát skončí v polovině června, se o znovuzvolení neuchází. Kiska před volbami podpořil Čaputovou, která se kromě jiného vymezila vůči nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, jež v prezidentských volbách podporuje Šefčoviče.