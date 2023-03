Sloni afričtí využívají ve zlínské zoo nové chovné zařízení, přibude samec

Zlín - Sloni afričtí využívají ve zlínské zoologické zahradě nové chovné zařízení s vnitřním ustájením. S rozlohou asi 3700 metrů čtverečních patří mezi tři největší chovná zařízení na světě. Ke třem samicím a mláděti, kterému budou v červnu dva roky, přibude v květnu samec Jack z maďarské zoologické zahrady. Bude to první samec slona afrického v historii zlínské zahrady, chceme přejít na přirozený chov, řekl dnes novinářům ředitel zahrady Roman Horský. Malý sameček Zyqarri, který je prvním mládětem slona afrického v Česku, se narodil po inseminaci.

Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. "Je to pro nás výzva a novum. Chceme po letech umělého oplodňování přejít na přirozený chov," uvedl ředitel. Jack je podle něj jedním z největších afrických sloních samců v Evropě, měří asi 320 centimetrů, samice ve zlínské zoo jsou o půl metru nižší. Samec má již tři potomky, podle chovatelů je přátelský. Jeho transport bude podle Horského náročný, musí být co nejkratší, zvíře převezou ve speciálním kontejneru. Několik týdnů v novém prostředí bude mít klidový režim, postupně se začne seznamovat se samicemi i mládětem. "Věřím, že o prázdninách ho již představíme návštěvníkům ve stádu," uvedl ředitel.

V novém chovném zařízení je místo až pro deset slonů. Dokončeno bylo na konci loňského roku, poté si stádo zvykalo na nové prostředí. Také díky mláděti, které je nebojácné a sebevědomé, do něj samice vešly brzy a bez problémů. V zařízení je velký společný prostor pro stádo, stáje a boxy i technické a skladovací prostory a zázemí pro chovatele. Povrch tvoří písek, který je pro slony přirozený, nechybí krmné stěny s otvory, kudy sloni dostávají granule, zeleninu nebo seno. Některé ze dvou desítek otvorů jsou otevřené neustále, jiné se otvírají v určitý čas, řízeno je to počítačem. "Snažíme se jim život obohatit, aby se neustále pohybovali, aby neměli žrádlo na jednom místě," uvedl ředitel. V pavilonu je také díky světlíkům a otvorům ve fasádě spousta denního světla. Slonice jsou podle chovatele Zdeňka Čecha v nových prostorách klidnější, u jedné se po letech opět nastartoval reprodukční cyklus.

Nové chovné zařízení je součástí první etapy projektu Karibuni, stálo asi 120 milionů korun. Celá první etapa, kdy vznikly i dva výběhy, stála 161 milionů korun. Chovné zařízení není běžně návštěvníkům přístupné, mohou si ho prohlédnout při komentovaných prohlídkách, zájem o ně je velký. Zahrada dokončuje projektovou dokumentaci druhé etapy Karibuni, díky které by se areál zpřístupnil návštěvníkům. Měly by tam vzniknout výběhy a ubikace pro žirafy, nosorožce, buvoly, antilopy, hrochy i lvy a další výběh pro slony. Novinkou budou dva kempy s možností ubytování v bungalovech pro dvě stovky lidí, počítá se i s restaurací a bazény. Návštěvníci se po Karibuni budou pohybovat pěšky nebo si budou moci pronajmout elektromobily.

Zahrada bude jednat o financování druhé etapy, stavbu by bylo možné zahájit příští rok. Díky celému Karibuni by se rozloha zahrady zvětšila zhruba o polovinu. Nyní má asi 55 hektarů, první etapa Karibuni 4,5 hektaru a s druhou etapou by to bylo asi 21 hektarů.