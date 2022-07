Sligo Rovers vyhráli v Motherwellu a jsou blíž možnému souboji se Spartou

Motherwell (Británie) - Fotbalisté Sligo Rovers na úvod 2. předkola Evropské konferenční ligy překvapivě zvítězili v Motherwellu 1:0 a jsou blíže postupu do další kvalifikační fáze. Ve 3. předkole by irský tým vyzval Spartu, pokud vyřadí Viking Stavanger. Pražané dnes začali na Letné bezbrankovou remízou. Odvety se hrají za týden.

Tým z irského města Sligo rozhodl zápas ve 27. minutě po Mugabiho chybě. Domácí obránce hlavičkoval na brankáře Kellyho, ale míč získal Keena, který přehodil gólmana Motherwellu. Skotské mužstvo v prvním soutěžním utkání sezony sice soupeře přestřílelo, ale skórovat nedokázalo a od svých fanoušků si vyslechlo pískot.

Motherwell nastoupil v sestavě: Kelly - Mugabi, Lamie, Carroll - P. McGinn, Morris, Maguire, Slattery, Spittal (74. Efford) - Shields (64. Tierney), Van Veen. Sligo hrál ve složení: McNicholas - Banks, Buckley, Blaney, Kirk - Cawley, Morahan, McDonnell (77. Mata) - Fitzgerald, Keena, O'Sullivan.

Český stoper Patrizio Stronati nastoupil v základní sestavě Puskás Akadémie při porážce 0:3 v Guimaraesi a dostal žlutou kartu. Na lavičce domácích zůstal brankář Matouš Trmal.

Na pokraji vyřazení je Ružomberok, který na svém hřišti prohrál s Rigou 0:3. Další slovenský celek Trnava naopak doma nezaváhala a velšský Newtown porazila 4:1. Hattrickem během první půle se blýskl nigerijský útočník Bamidele.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Kyzylzhar (Kaz.) - Osijek 1:2 (0:0), Kajrat Almaty - Kisvárda 0:1 (0:0), Liepaja (Lot.) - YB Bern 0:1 (0:0), Kostanaj (Kaz.) - Lincoln Red Imps (Gibr.) 2:0 (0:0), Ararat Armenia - Paide (Est.) 0:0, Valmiera (Lot.) - Škendija Tetovo (Sev. Mak.) 1:2 (1:1), Makedonija Skopje - CSKA Sofia 0:0, Koper - Vaduz 0:1 (0:0), Kuopio - Milsami Orhei (Mold.) 2:2 (0:0), Lech Poznaň - Batumi (Gruz.) 5:0 (3:0), Molde - Elfsborg 4:1 (0:1), Saburtalo Tbilisi - FCSB 1:0 (1:0), Seinäjoki (Fin.) - Lilleström 0:1 (0:0), Zira (Ázerb.) - Maccabi Tel Aviv 0:3 (0:2), Štětín - Bröndby Kodaň 1:1 (0:1), Ružomberok - Riga FC 0:3 (0:2), Suduva (Lit.) - Viborg 0:1 (0:0), Antverpy - Drita (Kos.) 0:0, B36 Tórshavn (Faer. os.) - Tre Fiori (San Mar.) 1:0 (0:0), Basilej - Crusaders (Sev Ir.) 2:0 (1:0), Gzira (Malta) - Radnički Niš (Srb.) 2:2 (0:1), Levski Sofia - PAOK Soluň 2:0 (2:0), Fehérvár - Gabala (Ázerb.) 4:1 (1:1), Petrocub Hincesti (Mold.) - Laci (Alb.) 0:0, Rapid Vídeň - Lechia Gdaňsk 0:0, Vorskla Poltava - AIK Stockholm 3:2 (2:2), Aris Limassol - Neftči Baku 2:0 (0:0), Kluž - Inter Club d'Escaldes (And.) 3:0 (2:0), Hapoel Beer Ševa - Dinamo Minsk 2:1 (1:0), Istanbul Basaksehir - Maccabi Netanja 1:1 (0:1), Aris Soluň - Gomel 5:1 (3:1), Lucemburk - Čukarički 1:4 (1:2), Sepsi (Rum.) - Olimpija Lublaň 3:1 (1:1), Alkmaar - Tuzla (Bosna) 1:0 (1:0), Rijeka - Djurgaarden 1:2 (1:1), Trnava - Newtown (Wales) 4:1 (3:1), Velež (Bosna) - Hamrun Spartans (Malta) 0:1 (0:1), Motherwell - Sligo Rovers 0:1 (0:1), Saint Patrick's (Ir.) - Mura (Slovin.) 1:1 (0:1), BATE Borisov - Konyaspor 0:3 (0:1), Čenstochová - Astana 5:0 (2:0), Vllaznia (Alb.) - Craiova 1:1 (0:1), Breidablik (Isl.) - Budučnost Podgorica 2:0 (0:0), Guimaraes - Puskás Akadémia 3:0 (2:0), Víkingur Reykjavík - The New Saints (Wales) 2:0 (1:0).