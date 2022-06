Šli jsme za pohárem jako smečka hladových psů, radoval se Francouz

Tampa (USA) - Hokejový brankář Pavel Francouz sledoval rozhodující šestý zápas finále Stanleyova poháru proti Tampě jen ze střídačky, přesto měl na triumfu Colorada velkou zásluhu. Dvaatřicetiletý gólman Avalanche se v play off podepsal pod šest výher a i díky němu tak denverský klub získal potřetí v historii slavný pohár. Po posledním zápase si tak užíval pocity radosti a zadostiučinění. Celou minulou sezonu totiž kvůli zranění vynechal.

"Je to splněný dětský sen. Kvůli tomu jsem začal hrát hokej jako malý kluk. Momentálně mi to všechno ještě vůbec nedochází, mám pocit, že se mi to všechno jenom zdá," radoval se Francouz v rozhovoru pro web NHL.com/cs. "Oslavy budou bujaré, myslím, že to bude velká jízda," usmíval se plzeňský odchovanec, jenž v zámoří působí od roku 2018.

Francouz byl v sezoně týmovou dvojkou za Darcym Kuemperem. V základní části, v níž s ohledem na zdravotní problémy poprvé nastoupil až v polovině prosince, si nakonec připsal 21 startů. V play off český gólman zaskočil za zraněného kolegu nejprve ve dvou zápasech proti Nashvillu, čtyři duely poté odchytal proti Edmontonu.

"Cesta to nebyla jednoduchá. V samotném závěru bylo vidět, že Tampa je neskutečný tým, mají mnoho zkušeností s play off, ukázali ohromnou sílu. Ale nakonec se projevilo, že my jsme měli ohromný hlad," řekl Francouz, jenž ve finále proti Lightning odchytal jen necelých 27 minut. "Chtěli jsme ten pohár zvednout nad hlavu a šli jsme si za tím jako smečka hladových psů," podotkl.

Extraligový šampion v dresu Litvínova odešel do NHL až ve 28 let, po třech sezonách v KHL a v situaci, kdy se prosadil do pozice jedničky české reprezentace na mistrovství světa i olympijských hrách.

"V NHL jsem čtyři roky, na druhou stranu už mi je 32 let a hokej hraju od nějakých sedmi. Nějaký čas to zabralo. Ale někdo se toho nedočká vůbec," uvedl Francouz. "Jsem nesmírně šťastný, že jsem mohl být součástí tohoto týmu. Byla to jízda od samého začátku až do konce."

Stejně jako další hráči si i český brankář užil oslavné kolečko s pohárem nad hlavou. "Byl to neuvěřitelný pocit. Pořádně jsem nevěděl, co se děje. Bylo to ohromně těžké, tak jsem se modlil, abych nespadl. Jen jsem viděl svůj odraz v poháru a byl jsem plný emocí. Proběhla mi celá ta cesta hlavou. Je to obrovské zadostiučinění," dodal Francouz.