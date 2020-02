Šli jsme do boje s pistolí bez nábojů, posteskl si Mourinho

Londýn - Trenér fotbalistů Tottenhamu José Mourinho si po středeční domácí prohře 0:1 v úvodním osmifinále Ligy mistrů s Lipskem stěžoval na rozsáhlou marodku. Portugalský kouč přirovnal oslabený londýnský celek k pistoli bez nábojů.

Finalista minulého ročníku se musel obejít nejlepších střelců Harryho Kanea a Son Hung-mina, kteří se v základní skupině postarali o 11 z 18 branek. Hrát nemohl ani záložník Moussa Sissoko a ani další hráči nebyli podle Mourinha zcela v pořádku. "Lamela mohl hrát maximálně dvacet minut, Ndombele by celý zápas nezvládl," prohlásil.

"Moura byl skoro mrtvý, Bergwijn byl skoro mrtvý a Giovani Lo Celso taky. Bylo to jít jako do boje s pistolí bez nábojů. Nejradši bych posunul čas na konec sezony," přidal Mourinho, který však věří, že i když byl Tottenham v zápase horším týmem, stále může za tři týdny v Lipsku postoupit.

"Pořád je to 0:1, ne 0:10, takže je to otevřené. A nebyli bychom první tým, který by po úvodní domácí prohře postoupil," přidal Mourinho, který ve středu odkoučoval 150. utkání v Lize mistrů. To se před ním povedlo pouze Alexi Fergusonovi, Arsénu Wengerovi a Carlu Ancelottimu.

Mourinho navíc musel uklidňovat situaci po incidentu se záložníkem Delem Allim. Anglický reprezentant totiž po vystřídání v 64. minutě naštvaně zahodil láhev s vodou a kopačku. "Myslím, že byl naštvaný z vlastního výkonu, ne na mě," uvedl sedmapadesátiletý kouč.