Slezské derby mezi Karvinou a Ostravou skončilo bez branek

Karviná - Fotbalisté Karviné v úvodním kole nové prvoligové sezony remizovali ve slezském derby s Ostravou bez branek. Baník neprohrál v nejvyšší soutěži vzájemný duel potřetí za sebou, v součtu s minulým ročníkem však nezvítězil už osm kol. Karviná nevyhrála dokonce 10 ligových utkání po sobě.

První poločas přinesl jedinou vážnou akci. Ostravský bek Pokorný si naskočil ve vápně na Holzerův centr, ale brankář Bolek jeho hlavičku vyrazil na rohový kop. Naopak Karviná v úvodním dějství Laštůvku vůbec neohrozila.

"Baník byl v první půli lepší na míči, lépe kombinoval. My jsme se ale postupně nadechovali a trpělivě čekali na svou příležitost," uvedl na tiskové konferenci karvinský trenér Juraj Jarábek.

"Výkon nebyl podle představ, v první půli jsme zbytečně chvátali. Chtěli jsme hrát Karviné za obranu, ale všechny ty situace nebyly připravené, protože jsme dost kazili. Moc jsme si toho nevytvořili, jen Pokorný tam měl gólovou hlavičku," řekl trenér Baníku Luboš Kozel, který musel už ve 34. minutě střídat, když zraněného Zajíce nahradil Kuzmanovič.

Domácí o sobě poprvé dali vědět až téměř po hodině hry. Bývalý hráč Baníku a jedna z letních posil Karviné Papadopulos si na bližší tyč naběhl na Twardzikův rohový kop, hlavou však zamířil nad.

"První půle patřila spíše Baníku, ale ve druhé jsem měl pocit, že jsme si za vítězstvím šli více my. Je to zasloužený bod. Zápas ukázal, že naší silnou zbraní by mohly být standardky, Filip Twardzik je kope dobře," prohlásil Papadopulos.

Na druhé straně Potočného přízemní střelu z vápna zblokoval Ndefe. Poté zahrozila znovu Karviná, jenže Eduardo hlavičkoval mimo tři tyče. Následně Laštůvku nepřekonal ani střídající Mikuš. Tři body mohl v závěrečném nastavení vystřelit Ostravě Kuzmanovič, ale z přímého kopu mířil nad.

"Ve druhé půli už tam kombinace bylo víc a herně jsme měli mírně navrch, jenže ve finální fázi nám chyběla kvalita. Nepředvedli jsme to, co v přípravě. Nebyli jsme tak uvolnění a soupeř nás přehrál v důrazu a agresivitě," uvedl Kozel.

Karviná doma v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou remizovala, Baník nevyhrál venku v lize pátý zápas po sobě.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Baník byl v první půli lepší na míči, lépe kombinoval. My jsme se ale postupně nadechovali a trpělivě čekali na svou příležitost. Nakonec jich bylo víc, třeba Vojta Smrž mohl být dnes slavný. Po přestávce jsme zlepšili mezihru a herní projev se zkvalitnil. Těší mě výkony nových tváří. Až si hra sedne, budeme silnější, protože toho času v přípravě jsme neměli moc."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Výkon nebyl podle představ, v první půli jsme zbytečně chvátali. Chtěli jsme hrát Karviné za obranu, ale všechny ty situace nebyly připravené, protože jsme dost kazili. Moc jsme si toho nevytvořili, jen Pokorný tam měl gólovou hlavičku. Ve druhé půli už kombinace bylo víc a herně jsme měli mírně navrch, jenže ve finální fázi nám chyběla kvalita. Nepředvedli jsme to, co v přípravě. Nebyli jsme tak uvolnění a soupeř nás přehrál v důrazu a agresivitě."

MFK Karviná - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Hrubeš - Flimmel, Vitner - Machálek (video). ŽK: Smrž, Twardzik, Bolek - Kuzmanovič, Jirásek, Jánoš. Diváci: 1041 (limit 5102 osob na stadionu).

Sestavy:

Karviná: Bolek - Ndefe, Eduardo, Twardzik, Bartošák - Mangabeira - Smrž (67. Mikuš), Hanousek, Qose (71. Janečka), Ostrák (81. Jursa) - Papadopulos (81. Haša). Trenér: Jarábek.

Ostrava: Laštůvka - Juroška (85. Fillo), Pokorný, Stronati, Holzer - Reiter (68. Lalkovič), Jánoš (85. Kaloč), Jirásek, Potočný - Šašinka (85. Tijani), Zajíc (34. Kuzmanovič). Trenér: Kozel.