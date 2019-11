Slezské derby a duel Boleslavi s Bohemians načnou 16. ligové kolo

Praha - Dvě páteční předehrávky otevřou program 16. kola první fotbalové ligy, po němž bude následovat reprezentační přestávka. Sedmá Ostrava přivítá ve slezském derby předposlední Karvinou a čtvrtá Mladá Boleslav se utká s dvanáctými Bohemians 1905. Oba duely mají výkop v 18:00.

V Ostravě budou týmy usilovat o přerušení aktuální nepříznivé série. Baník už tři kola nezvítězil, Karviná prohrála poslední čtyři ligové zápasy a 443 minut neskórovala.

"Je to derby, které je důležité z hlediska fanoušků, ale i nás, abychom doma udělali tři body a skočili do skupiny týmů s 25 body. Viděl jsem utkání, které hrála Karviná s Jabloncem. Ač je Jablonec v horní skupině, nevypadalo to, že by byla horší a bránila. Byly fáze, kdy dostala Jablonec pod tlak," upozornil ostravský trenér Bohumil Páník, jehož tým doma v lize šestkrát za sebou neprohrál a uhrál tam 16 z celkových 22 bodů.

Karviné se zase více daří venku, kde získala osm z 11 bodů. Poslední dva duely mimo svůj stadion ale prohrála 0:3 a 0:4. Nad Baníkem Karviná vyhrála jediný z pěti ligových soubojů.

"Je to derby, samozřejmě je to obrovská výzva. Každý z kluků včetně mě se na to těšíme. Baník sehrál výborné utkání v poháru se Slavií, kterou porazil 2:0. Teď s ní naposledy prohrál 0:4 v Edenu. Určitě to bude zápas, který bude mít náboj, dynamiku a myslím, že zároveň i kvalitu," uvedl karvinský trenér František Straka.

Mladá Boleslav v posledních dvou kolech nevyhrála a klesla na čtvrté místo. Středočeši se proti Bohemians 1905 pokusí odčinit porážku 0:3 z červencového vzájemného duelu v Ďolíčku a také poslední domácí prohru 1:3 s Libercem. Předtím na svém stadionu Mladá Boleslav vyhrála všech sedm utkání ligové sezony.

"Do každého utkání jdeme s cílem vyhrát, ale v tomto případě máme dvojnásobnou motivaci. Chceme navázat na domácí vítěznou šňůru přerušenou prohrou s Libercem a oplatit Bohemians červencovou prohru, která byla v celé podzimní sezoně pro nás rekordně nepříjemná," uvedl mladoboleslavský kouč Jozef Weber, který v minulosti vedl Bohemians.

Pražané vyhráli jediné z posledních sedmi kol a venku se jim nedaří. Mimo svůj stadion získali jediný z celkových 16 bodů. "Boleslav je hodně nepříjemný soupeř. Doma poprvé prohráli až před dvěma týdny s Libercem, jinak doma porazili Spartu i Plzeň. Navíc mohli vézt bod z Edenu, jenže Mešanovič neproměnil v závěru pokutový kop. Vepředu disponují obrovskou kvalitou. V defenzivě ale za poslední dva duely obdrželi pět branek, z čehož si budeme chtít vzít příklad. Pojedeme tam s cílem bodovat a napravit náš poslední zápas proti Slovácku," řekl asistent trenéra Erich Brabec.

Statistické údaje před pátečními zápasy 16. ligového kola: -------- FK Mladá Boleslav (v tabulce 4.) - Bohemians Praha 1905 (12.) Výkop: pátek 8. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Marek - Paták, Caletka. Bilance: 21 9-6-6 28:22. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Mladá Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Fulnek - Budínský, Hubínek, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Bohemians: Le Giang - Bartek, Hůlka, Pokorný, Podaný - Havel, Jindřišek, Rada, Vodháněl - Nečas, Keita. Absence: Wiesner - Dostál (oba rekonvalescence), Fryšták, Ljovin, Puškáč, Vacek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Bucha, Mešanovič - Jindřišek, Vodháněl (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko (9) - Vodháněl (3). Zajímavosti: - Bohemians v posledních 2 vzájemných utkáních v lize neprohráli a neinkasovali - M. Boleslav poslední domácí ligový zápas s Bohemians vyhrála, ale předtím soupeře doma 3x po sobě neporazila - M. Boleslav 2 kola po sobě nezvítězila a inkasovala 5 branek - M. Boleslav předchozí domácí utkání v lize s Libercem prohrála, ale předtím doma v sezoně 7x za sebou vyhrála - Bohemians vyhráli jediné z posledních 7 kol a 2x za sebou neskórovali - Bohemians v 8 venkovních utkáních v ligové sezoně získali jediný z celkových 16 bodů a spolu s Příbramí jsou jedinými dvěma týmy, které na hřišti soupeře v ročníku nezvítězily - trenér M. Boleslavi Weber v minulosti vedl Bohemians Baník Ostrava (7.) - MFK Karviná (15.) Výkop: pátek 8. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Dresler. Bilance: 5 2-2-1 5:5. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý, Kuzmanovič - Diop, Smola. Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Lingr, Bukata, Janečka, Hanousek, Galuška - Petráň. Absence: Fillo (4 ŽK), Jirásek (trest za ČK), De Azevedo, Celba (oba zranění), Baroš (nejistý start) - Guba (zranění), Šašinka (dohoda klubů), Ba Loua, Dreksa (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Fleišman, Procházka, Smola - Hanousek, Lingr, Petráň (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Diop (5) - Petráň (3). Zajímavosti: - Karviná vyhrála jediný z 5 ligových duelů s Ostravou - Ostrava 3 kola po sobě nevyhrála (2 prohry, remíza) - Ostrava v posledních 6 domácích ligových zápasech neprohrála a dala v nich 18 branek - Ostrava doma získala 16 z celkových 22 bodů - Karviná prohrála poslední 4 kola a v lize 5x za sebou nezvítězila - Karviná v lize neskórovala 443 minut - Karviná venku získala 8 z celkových 11 bodů, poslední 2 duely tam ale prohrála 0:3 a 0:4 - Procházka (Ostrava) může odehrát 350. prvoligový zápas Tabulka: 1. Slavia 15 13 2 0 33:3 41 2. Plzeň 15 9 3 3 27:14 30 3. Jablonec 15 8 3 4 27:20 27 4. Mladá Boleslav 15 8 2 5 30:21 26 5. Slovácko 15 7 4 4 20:19 25 6. Sparta 15 7 3 5 28:19 24 7. Ostrava 15 7 1 7 24:22 22 8. Liberec 15 6 3 6 24:22 21 9. České Budějovice 15 6 2 7 24:26 20 10. Olomouc 15 4 7 4 22:22 19 11. Teplice 15 4 6 5 13:20 18 12. Bohemians 15 4 4 7 17:26 16 13. Zlín 15 3 3 9 10:22 12 14. Příbram 15 3 3 9 14:28 12 15. Karviná 15 2 5 8 11:20 11 16. Opava 15 2 3 10 7:27 9