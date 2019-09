Slevy v dopravě trvají rok, počty cestujících se zvýšily mírně

Praha - Po roce platnosti slev pro seniory a studenty ve veřejné dopravě se počet cestujících ve vlacích výrazněji nezvýšil, podle dopravců jde maximálně o jednotky procent. Vliv slev si nejvíce pochvalují autobusové dopravci, slevy jim pomohly obrátit nepříznivý trend úbytku pasažérů. Vyplývá to z vyjádření dopravců na dotaz ČTK. Za slevy by stát podle odhadů měl zaplatit zhruba šest miliard korun za rok.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září 2018 využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného.

Železniční dopravci skokovou změnu po zavedení slev nezaznamenali. "Z hlediska navýšení počtu cestujících se jednalo o jednotky procent," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Dopravci připomínají, že počet cestujících se ve vlacích zvyšoval i před spuštěním státních slev, což pokračovalo v podobném tempu i poté.

Výrazněji se slevy promítly na silnicích. "Z pohledu autobusových dopravců je zavedení slev pozitivní, neboť obrátilo trend poklesu cestujících," uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Upozornil, že se v prvním čtvrtletí letošního roku ve srovnání se stejným období loni, kdy ještě slevy nebyly, zvýšil počet cestujících o 12 procent. Od roku 2015 přitom provoz v autobusech klesal. Vyšší zájem je podle zkušeností dopravců zejména v okolí velkých měst.

Ve vlacích Českých drah tvoří cestující s nárokem na slevy zhruba 40procentní podíl. Skladba cestujících se ovšem podle většiny dopravců výrazněji nezměnila, například studenti využívali veřejnou dopravu i dříve. Podle státního dopravce navíc rostou i počty cestujících bez slev. Slevy se tak promítly zejména při volnočasovém cestování, při kterém začali studenti i senioři dávat zejména při cestách na delší vzdálenosti přednost vlakům a autobusům před cestování vlastním autem.

Systém slev zatím funguje bez problémů, železniční i autobusoví dopravci je označili za spravedlivé a nediskriminující. V této souvislosti upozorňují na zavedení slev na Slovensku, kde slevy na vlaky ve výši 100 procent z jízdného vedly k přetěžování železnice, často na úkor autobusové dopravy.

Za prvních deset měsíců platnosti slev stát dopravcům vyplatil na kompenzacích za poskytnuté slevy 4,75 miliardy korun. Podle ministerstva dopravy tak před započtením prázdninových měsíců stále platí předpoklad, že slevy vyjdou na přibližně šest miliard korun za celý rok. Nejvíce za slevy dostaly České dráhy, a to 2,08 miliardy korun. Následovaly RegioJet a jednotlivé společnosti Arrivy.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.