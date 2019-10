Slevy v dopravě stály za rok fungování 5,6 miliardy korun

Praha - Státní slevy v dopravě pro studenty a důchodce stály za rok fungování přes 5,6 miliardy korun. Je to o něco méně, než šest miliard korun, které původně předpokládalo ministerstvo dopravy. Největší část z nich dostaly České dráhy. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září 2018 využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného.

Podle dopravců slevy neznamenaly skokový nárůst počtu cestujících, jejich počet se podle nich zvýšil maximálně o jednotky procent. Vliv slev si ale autobusové dopravci pochvalují, slevy jim pomohly obrátit nepříznivý trend úbytku pasažérů. Na železnici pomohly zachovat růst počtu cestujících.

Největší část kompenzací vyfakturovaly České dráhy, a to 2,5 miliardy korun. Za státním dopravcem následoval RegioJet s 360 miliony korun. Z autobusových dopravců nejvíce vyfakturovala Student Agency se 176 miliony korun, následovaly jednotlivé regionální podniky Arrivy a ČSAD.

Nejnákladnějším měsícem za první rok byl letošní květen, kdy stát dopravcům vyplatil 527 milionů korun. Následoval loňský říjen s 512 miliony a letošní červen s 511 miliony korun. Naopak nejméně stát vyplatil za červenec, a to 394 milionů korun. Za srpen, což je zatím poslední vyčíslený měsíc, kompenzace dopravcům činily 463 milionů korun.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.

Přehled vyplacených kompenzací za slevy od září 2018 do srpna 2019:

Měsíc Fakturovaná částka Kč Září 463,000.000 Říjen 512,000.000 Listopad 488,000.000 Prosinec 412,000.000 Leden 439,000.000 Únor 419,000.000 Březen 455,000.000 Duben 487,000.000 Květen 527,000.000 Červen 511,000.000 Červenec 394,000.000 Srpen 463,000.000 CELKEM 5.600,000.000