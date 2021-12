Slevy sleduje při nákupu asi 90 procent Čechů, ukázal průzkum

Praha - Zlevněné zboží nebo speciální akce patří v životě Čechů k důležitým faktorům nákupního rozhodování. Na 90 procent Čechů je sleduje, vyplývá z průzkumu společnosti Cofidis mezi 525 respondenty. Nejčastěji slevy sledují lidé se základním vzděláním, těch je dokonce 98 procent.

Nejvíce lidí pravidelně sleduje výhodné nabídky u potravin, následuje oblečení, drogerie a kosmetika. Více než dvě třetiny lidí by se zajímaly o slevy a akce i při výběru finančních produktů, jako jsou hypotéky nebo spotřebitelské úvěry.

Akce a slevy mají v České republice na rozhodování o nákupu velký vliv. Podle dat ze serveru Kupi.cz je Česko se 163 letáky týdně na třetím místě ve střední Evropě v počtu vydávaných akčních letáků.

U potravin příležitost k výhodnému nákupu vidí 80 procent dotazovaných. Následuje oblečení, kde speciální akce sleduje polovina respondentů. Velký rozdíl je zde mezi muži a ženami. Zatímco akce a slevy u oblečení mají v hledáčku dvě třetiny žen, u mužů je to pouze 39 procent. Výrazně odlišný je zde výsledek také u mladých lidí do 26 let. Speciální akce a slevy oblečení sledují tři čtvrtiny dotazovaných.

Obdobné výsledky platí i u drogerie a kosmetiky, a to včetně preferencí mužů a žen. Na čtvrtém místě se umístila elektrozařízení, kde akce sleduje třetina dotazovaných, zde je naopak patrný vyšší zájem ze strany mužů. O speciální nabídky se zajímá 37 procent mužů a 29 procent žen.

Češi naopak pravidelně příliš nesledují akce a slevy u nemovitostí (šest procent), spotřebitelských úvěrů (pět procent) nebo u hypoték (čtyři procenta) a dalších finančních produktů (tři procenta). Ve všech těchto oblastech jsou aktivnější při sledování výhodných nabídek muži.

Z průzkumu však také vyplývá, že ačkoliv Češi v drtivé většině speciální nabídky a akce sledují, ne každý si dá práci s ověřením jejich výhodnosti. Tím, zda je avizovaná akce skutečně výhodná, si jsou jisté necelé dvě třetiny dotazovaných. Ostatní dají na slevové letáky nebo na inzerované výhodné nabídky bez jakéhokoliv dalšího ověřování.

"To často nahrává nekalému chování ze strany obchodníků. Například nedávný Black Friday opět odhalil triky e-shopů, které často lžou o výši slevy. Podle Hlídače shopů jsou v některých e-shopech vůči původním cenám průměrně uváděné slevy klidně i dvakrát vyšší než reálné," uvedl ředitel marketingu Cofidisu Milan Bouda. Je ale podle něj pravděpodobné, že vzhledem k medializaci právě takových případů a současně i v souvislosti se stále rostoucími cenami začnou být lidé i v tomto ohledu obezřetnější.