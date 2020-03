Šlesingrovi chybí jen jedno, nedosáhl na olympijskou medaili

Nové Město n.Mor. (Žďársko) - Dnes skončená kariéra biatlonisty Michala Šlesingra byla protkána úspěchy. Sbíral medaile ve Světovém poháru, na mistrovství světa i Evropy, ale jeden cenný kov mu chybí. Olympijský.

"Na olympiádě jsem si na žádné želízko nešáh, což mě samozřejmě mrzí," řekl Šlesingr po dnešním posledním závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Na hrách pod pěti kruhy startoval čtyřikrát. Jeho nejlepším individuálním umístěním je 16. místo ze závodu s hromadným startem z Vancouveru 2010. Nejvíce ale litoval her v Soči o čtyři roky později. "Měl jsem pech. Sice jsem jezdil v sezoně ve formě, ale tam jsem bral antibiotika. Šance by tam byla. Tam mě to trošku mrzí."

Jinak by ale jeho kariéru bral každý druhý všemi deseti. Ve Světovém poháru vyhrál jeden individuální závod. Z mistrovství světa má zlato ze smíšené štafety a z individuálních závodů stříbro a bronz. Nechybějí mu cenné kovy z ME v zimě i v létě a stal se i juniorským mistrem světa. "Je tam hodně zajímavých bodů, na které si rád vzpomenu. Každý je jiný, každý byl něčím specifický," pronesl.

Hodně si vážil každého startu před domácími fanoušky v Novém Městě na Moravě. Vysočina Aréna bývala plná lidí a atmosféra se stala pověstnou. "Každý závod měl úžasnou diváckou kulisu, takže byl velkým zážitkem," řekl Šlesingr.

Dokázal sbírat úspěchy na sportovním poli a vedle toho má i hodně zájmů mimo biatlon. I sportovní ředitel Ondřej Rybář říkal, že mohl dokázat víc, kdyby se někdy na biatlon víc soustředil. "To bych ale rozhodně nebyl já. A to, že jsem měl občas někde nějaké zájmy, díky tomu jsem u toho biatlonu vydržel tak dlouho, protože jsem si vyčistil hlavu jinde. Jinak by to byl ve finále přílišný stereotyp," řekl Šlesingr.

Když začínal, moc lidí biatlon neznalo. "Kolikrát se mě ptali: Vy běháte, nebo jezdíte na kole, nebo co?" vzpomínal. I on svými výkony a výstupy přispěl k tomu, že se z biatlonu stal český fenomén. "Teď už vědí, že je to na lyžích a se střelbou," smál se.

Jelikož ohlásil už před sezonou, že skončí, dostává hodně vzkazů. "Je jich hodně a nejsem schopný jeden vypíchnout, teď mně to splývá," řekl.

Z posledního závodu si nechá na památku číslo a plánoval, že požádá soupeře, aby se na něj podepsali. "Jinak mám na kariéru z trati spoustu fotek a vzpomínek. Myslím, že se ještě se všemi někde uvidíme, budu se chodit koukat," řekl.