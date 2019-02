Litvínov (Mostecko) - Bývalý vynikající obránce Jiří Šlégr se po necelém roce vrací na střídačku extraligového Litvínova, aby severočeským hokejistům pomohl zachránit sezonu. Zatímco před rokem Verva bojovala o udržení mezi elitou, teď se bude šéf klubu snažit dovést tým do předkola play off. Čtyři kola před koncem základní části ztrácí jedenáctý Litvínov na desátou Spartu tři body, Pražané ale mají utkání k dobru.

"Jsme v situaci, kdy jsme po (reprezentační) přestávce z šesti zápasů získali čtyři body, což není dobré. Máme čtyři zápasy do konce a chceme mužstvu do těch posledních zápasů dát impulz. Chceme se o to porvat," uvedl Šlégr v rozhovoru na klubovém webu.

Vedení Litvínova odvolalo hlavního trenéra Milana Razýma po nedělním zápase proti Brnu, které Verva prohrála 3:4 a připsala si třetí nezdar v řadě. Naplno Severočeši bodovali naposledy 3. února, od té doby získali jen čtyři body za dvě výhry v prodloužení.

"Každé odvolání trenéra je těžké rozhodnutí. Člověk si musí být opravdu jistý, že to je správně, ale postupem času může zjistit, že to tak třeba nebylo. Je to život hokejového trenéra, se kterým se každý trenér musí smířit. Když jsem Milana bral, tak jsem opravdu věřil, že tady s námi zůstane pár let, bohužel se to nepovedlo," řekl Šlégr.

Úvod Razýmova angažmá v Litvínově byl přitom úspěšný, tým vyhrál prvních šest zápasů a ještě po 8. kole vedl tabulku. Poté ale začal postupně klesat. A v poslední době kouč podle všeho ani ideálně nevycházel s hráči. "To, jestli si sedli nebo nesedli, musí vědět především oni," podotkl Šlégr, jenž si na dnešek naplánoval setkání s hokejisty, na kterém si chtěl vyjasnit situaci.

Že Razýmovo odvolání "zařídili" hráči, ale Šlégr odmítl. "Nikdy nic takového z jejich úst nezaznělo, je to rozhodnutí vedení a představenstva. Hráči by rozhodně měli být profesionální a dodržovat to, co jim trenér naordinuje. V tomhle případě se to pravděpodobně nestalo, proč se to nestalo, musí vědět především oni," uvedl člen prestižního Triple Gold Clubu.

Vzniklou situaci chtějí Litvínovští analyzovat až po skončení sezony. Šlégr ale přiznal, že už bylo prakticky jisté, že by Razým tým v příštím ročníku nevedl.

"Kdybych k tomuto kroku nepřistoupil teď, tak bych k němu asi přistoupil po sezoně, takže jsem počítal s tím, že někoho hledat budeme. To tak je, ale tím si teď nebudu zatěžovat hlavu. Chtěl bych se věnovat tomu, co můžeme udělat pro to, aby naše hra byla více přímočará, více do brány, více jednoduchá. Uvidíme, jestli se nám povede hráče přesvědčit," uvedl Šlégr, jenž je přesvědčen, že Litvínov má kvalitní tým. "Ale nehrajeme kvalitní hokej," řekl.

Šlégr povede ve zbytku sezony mužstvo s dosavadním asistentem Radimem Skuhrovcem a sportovním ředitelem Josefem Beránkem. "Jako vždy na sebe beru zodpovědnost. Hledat trenéra na čtyři zápasy základní části je z mého pohledu i z pohledu představenstva nesmysl. Takže jsme učinili rozhodnutí, že na střídačku půjdu já," dodal Šlégr, jehož čeká obnovená premiéra na střídačce v pátek, kdy Litvínov přivítá extraligového lídra z Liberce.