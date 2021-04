Sledovaný čáp Kryštof je samice, brzy zřejmě snese vejce

Polžice (Domažlicko) - Další kapitolu v pomyslném životopise čápa bílého Kryštofa z Plzeňského kraje mohou psát ochránci přírody, kteří loni čápa vybavili satelitní vysílačkou. Ukázalo se totiž, že Kryštof, který se před týdnem vrátil ze Senegalu do Polžic na Domažlicku, zřejmě není samec, ale samice. Navíc nejspíš v nejbližších dnech začne snášet vejce a zasedne na hnízdo, řekl ČTK Karel Makoň z plzeňské Záchranné stanice živočichů. Pohlaví čápů se podle vzhledu poznat nedá.

Fotogalerie

Návrat Kryštofa ochránci přírody netrpělivě očekávali a sledovali data z jeho satelitní vysílačky. Pták uletěl trasu 5570 kilometrů a na Domažlicko přiletěl minulé úterý. "V Polžicích však už hnízdo obhajoval lichý samec. Kryštof, u kterého se nakonec ukázalo, že není Kryštofem, ale že jde spíše o Kryštofu, kolem hnízda pouze kroužil. Nedařilo se mu na hnízdo usednout, a tak nocoval vždy pouze v jeho těsné blízkosti," popsal Makoň. V neděli ale už lidé zaznamenali na hnízdě první páření čápů, přičemž navrátilec z Afriky s vysílačkou byl v pozici samice. Data z vysílačky pak potvrdila, že čáp už po páření zůstal na hnízdě celou noc.

"Zatím to vypadá, že Kryštof je samice Kryštofa a že zahnízdila se samcem pro nás neznámým, který nemá ornitologický kroužek. Navíc 18. dubna proběhlo první páření, a tak každým dnem by měla začít snášet a usednout na snůšku. Pokud vše dobře dopadne, tak se v Polžicích na hnízdě umístěném na veřejném osvětlení letos dočkáme mláďat. A díky vysílačce, kterou má Kryštofa na zádech, budeme zase vědět o něco více, než jsme věděli doteď," shrnul Makoň. Samice snáší dvě až maximálně sedm vajec, po snesení prvního vejce trvá inkubace zhruba 33 dní. Samec a samice se v sezení střídají.

Ochránce přírody ani tolik nepřekvapilo, že Kryštof je nejspíš samice. Napovídal tomu i její návrat z Afriky až v polovině dubna. Samice se totiž vracejí později, samci přilétají o pár týdnů dříve a připravují hnízda. Jméno Kryštof dostal čáp loni, kdy mu ochránci přírody dali vysílačku. Pohlaví, které by se dalo určit laboratorními testy, nezjišťovali. Ptáka ale znali už z dřívějška. Kroužkovali ho jako mládě v červenci 2017 na hnízdě v Brodu nad Tichou na Tachovsku. Pak o něm neslyšeli až do loňského června, kdy spadl u Města Touškova na Plzeňsku z vysílače a zranil se. V záchranné stanici se léčil. Ornitologové podle kroužku poznali, že je to zkušený pták, který už musel opakovaně letět na zimoviště a zpět, a rozhodli se mu dát "batůžek" s vysílačkou napájenou solárním panelem a také jméno Kryštof. Na konci července ho vypustili do přírody a on koncem léta zamířil do Afriky.

Kryštof je pro plzeňské ornitology prvním čápem sledovaným vysílačkou, u něhož mohli sledovat celou cestu do Afriky, pobyt v Senegalu a návrat západní cestou přes Maroko, Gibraltar, Španělsko, Francii a Německo do Čech. Předchozí čápi uhynuli nebo se ztratil signál jejich vysílačky.