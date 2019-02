Stovky lidí se přišly 25. února 2019 podívat na tvůrce a protagonisty úspěšného seriálu MOST!, jehož poslední díl se vysílá z mostecké hospody Severka. Právě v Mostě se děj seriálu, který od ledna uvádí Česká televize, odehrává. V obležení byli už před autogramiádou herci. Samotná hospoda se zaplnila krátce před 18:00. Podle České televize jde o nejsledovanější komediální seriál posledních let. Na snímku vpravo je představitelka Dáši Erika Stárková.

Praha - Poslední díl seriálu Most! vidělo v pondělí večer na České televizi 1,61 milionu lidí. Stal se nejúspěšnějším pořadem dne, přestože jeho začátek byl proti předchozím dílům posunutý na pozdější čas. Sledovanost Mostu byla výrazně nad milionem diváků od prvního dílu a postupně se zvyšovala. Seriál je také rekordmanem v takzvané odložené sledovanosti, která do sedmi dní po televizní premiéře přidávala 52 procent diváků navíc. ČTK to sdělila mluvčí ČT Karolína Blinková.

První díl seriálu Most! vidělo 7. ledna při televizní premiéře zhruba 1,3 milionu diváků. Na pátý díl se 4. února dívalo 1,42 milionu lidí a o týden později už to bylo 1,57 milionu diváků. Sedmý díl pak při premiéře překročil hranici 1,6 milionu diváků.

Další statisíce lidí seriál sledovaly v následujících dnech. V televizi si Most v průběhu sedmi dní po odvysílání pustilo v průměru 433.000 diváků a na internetu dalších 251.000 diváků. "Zatímco na internetu tvoří diváci do 44 let téměř tři čtvrtiny všech diváků, tak v televizi tvoří tato skupina třetinu. U internetových diváků je patrný i zvýšený podíl lidí se středním a vyšším vzděláním," uvedla mluvčí.

Seriál oslovoval více muže než ženy, a to zejména muže mladšího věku. Ve skupině mužů ve věku 30 až 44 let dosáhl Most! na průměrný podíl na sledovanosti téměř 55 procent, mezi muži mezi 15 a 29 let potom na téměř 50 procent. "Díl od dílu také rostou již tak nadprůměrné parametry - hodnocení spokojenosti, originality i zaujetí," dodala mluvčí.

Most! se stal nejúspěšnějším komediálním seriálem České televize poslední doby. Například Trpaslík, který rovněž režíroval Jan Prušinovský a scénář napsal Petr Kolečko, měl před dvěma lety průměrnou sledovanost 944.000 lidí. Čtvrtá hvězda se v roce 2014 dostala na průměr 923.000 diváků.