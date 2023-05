Slavoj Vyšehrad, spoluobžalovaný s Berbrem za korupci ve fotbale, vinu odmítl

Plzeň - Výpověď zástupce klubu Slavoj Vyšehrad zahájila dnes u plzeňského okresního soudu druhý týden procesu s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR Romanem Berbrem, který spolu s Vyšehradem a dalšími 20 lidmi čelí obžalobě za korupci při ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020. Slavoj obžaloval státní zástupce především kvůli činnosti tehdejšího sportovního ředitele klubu Romana Rogoze, který podle obžaloby uplácel rozhodčí a delegáty zápasů, aby svým výkonem ovlivnili výsledky ve prospěch Vyšehradu. Zástupce klubu jakoukoliv vinu Vyšehradu odmítl.

Klub už etická fotbalová komise vyloučila na konci roku 2021 z třetí ligy a přeřadila do pražského přeboru. Celá kauza kolem Berbra se podle zástupce klubu na činnosti Slavoje výrazně podepsala. "Nyní hrajeme okresní přebor, ekonomická stránka je ani ne na deseti procentech, než byla původně. Můžeme říci, že teoreticky bychom mohli mít teď obrat jeden až dva miliony ročně. S ohledem na to, co se stalo, byly ukončeny veškeré sponzorské věci a tak dále," řekl u soudu zástupce klubu. Stejně jako na začátku procesu v dubnu i dnes u soudu zopakoval, že s ohledem na to, že klub už potrestala fotbalová asociace vyloučením z třetí ligy, neměl by nyní čelit soudu, neboť za jeden skutek nemůže být nikdo souzen dvakrát.

Soud dosud v dubnu během prvního týdne jednání vyslechl Berbra, který v několikahodinové výpovědi jakoukoliv odmítl a řekl, že obžaloba nepochopila fotbalové prostředí. V dubnu vypovídalo i dalších šest obžalovaných. Vinu přiznali jen bývalý rozhodčí Marek Janoch a bývalý prvoligový hráč a funkcionář Michal Káník. Oba mají zájem o uzavření dohody o vině a trestu. Ve výpovědích ale odmítli, že by byli součástí organizované zločinecké skupiny, která se podle obžaloby na ovlivňování zápasů podílela. Za hlavu této organizace považuje státní zástupce Berbra, kterému tak hrozí až dvanáctileté vězení. Dalšími hlavními obžalovanými jsou Rogoz a bývalý rozhodčí Tomáš Grímm.

Rogoz měl vypovídat už v dubnu, ale z jednání se omluvil. Jeho výpověď byla proto naplánována na 16. května, dnes ale soudce Vladimír Žák přečetl jeho omluvu ze zdravotních důvodů. Omluvil se i další obžalovaný, sportovní manažer Martin Pýcha. Jejich výpověď tak bude přesunuta až na další týdenní blok soudního jednání od 12. června. Celkem bylo jednání nařízeno na 45 dní až do prosince.

Výslechu spoluobžalovaných mohou být přítomni pouze ti obžalovaní, kteří už u soudu vypovídali. Dosud všichni, včetně Berbra, požádali o to, aby se po své výpovědi nemuseli dalšího jednání účastnit. Berbr jako jediný si ale zatím přišel poslechnout výpovědi všech ostatních spoluobžalovaných.