Como (Itálie) - Slavnou podzimní klasiku Kolem Lombardie, poslední letošní jednorázový závod kategorie WorldTour, vyhrál po sólovém úniku francouzský cyklista Thibaut Pinot. Osmadvacetiletý člen týmu Groupama-FDJ přijel po 241 km do cíle v Comu s půlminutovým náskokem před Italem Vincenzem Nibalim.

Pinot udělal rozhodující krok k vítězství ve 112. ročníku Lombardie atakem v předposledním stoupání zhruba 13 km před cílem. Potvrdil výbornou formu ze závěru sezony, kterou demonstroval už ve středu vítězstvím na menší klasice Milán-Turín.

Obhájce loňské výhry v "závodě padajícího listí" Nibali zaútočil jako první už 46 km před cílem, na Pinotův nástup na Civigliu ale nestačil. Do cíle dorazil domácí cyklista s odstupem 32 sekund, vítězství ve spurtu větší skupiny se ztrátou 43 sekund přineslo třetí místo Belgičanovi Dylanu Teunsovi.

"Lombardii jsem chtěl vždycky vyhrát. Jsem v nejlepší formě v kariéře a zvítězit před Nibalim je pro mě mimořádné," uvedl Pinot, jenž má ve sbírce mimo jiné etapová vítězství ze všech tří Grand Tour. "Když jsem viděl Nibaliho zaútočit, řekl jsem si 'bingo, tohle je správný tah.' Jsem rád, že odjel na Sormanu, byl to klíč k vítězství."

Nibaliho druhé místo mrzelo, ale byl rád, že v závěru sezony předvedl dobrý výkon poté, co si na Tour de France zlomil obratel. "Kondice je taková, jaká je. Ale naštěstí jsem to načasoval právě na Lombardii, kterou mám moc rád. Víc to ale nešlo - Pinot tu byl ve špičkové formě, stejně jako já loni," připomněl třiatřicetiletý Ital svůj loňský triumf.

Třiačtyřicátým místem se rozloučil po dvou letech s dresem týmu Mitchelton-Scott Roman Kreuziger, jenž bude od nové sezony jezdit za stáj Dimension Data. Jan Hirt z Astany obsadil 71. pozici.

Cyklistický jednorázový závod Kolem Lombardie (WorldTour) - 241 km:

1. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) 5:53:25, 2. Nibali (It./Bahrajn-Merida) -32, 3. Teuns (Belg./BMC), 4. Urán (Kol./EF Drapac-Cannondale), 5. Wellens (Belg./Lotto Soudal), 6. I. Izagirre (Šp./Bahrajn-Merida) všichni -43, ...43. Kreuziger (ČR/Mitchelton-Scott) -7:02, 71. Hirt (ČR/Astana) -12:28.