Slavnostním průvodem v krojích začaly Národní dožínky

České Budějovice - Slavnostním průvodem od vstupu na českobudějovické výstaviště směrem k Pivovarské zahradě začala dnes oslava Národních dožínek. V průvodu jeli jezdci na koních, šly mažoretky, zúčastnili se ho také sokolníci, lidé v krojích, hudebníci a rovněž zástupci státu jako například ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Následně řečníci poděkovali zemědělcům a potravinářům za jejich práci.

"Dožínky nejsou jenom slavnostním zakončením žňových prací, ale také poděkováním," řekl návštěvníkům agrosalonu Země Živitelka prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Poděkoval zemědělcům za to, že budou mít lidé v dalších měsících zásobu potravin pro sebe i pro svá chovná zvířata. Také Toman poděkoval zemědělcům, doplnil, že dožínky jsou vyvrcholením zemědělského roku. Touto dobou bývala většinou v minulosti sklizená už prakticky všechna pole, letos je podle ministra "pod střechou" úroda zhruba ze čtyř pětin.

Sklizeň letos bude průměrná se 7,4 milionu tun základních obilovin, uvedli už dříve na agrosalonu zástupci komory. Deštivý konec žní se podle nich nepovedl. Ceny obilovin se podle Josefa Kubiše z Agrární komory neurčují v ČR, ale na základě sklizně a oseté plochy v Německu a ve Francii. Dodal, že cena obilovin na jaře mírně vzrostla, úroda a počasí v ČR na ně nebudou mít vliv. Odhad komory je vyšší než odhady Českého statistického úřadu, který hovoří o necelých sedmi milionech tun. Letošní sklizně obilovin komplikovaly deště, pole byla podle komory na začátku srpna podmáčená, lokálně se tvořily až močály. Zemědělci tak nemohli vyjet na některá pole s technikou, aby se do měkké půdy nezabořili. Žně mají proto několikatýdenní zpoždění.

Předseda sněmovního zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek (ANO) vyzdvihl kvalitu českých potravin, které jsou podle žebříčku týdeníku The Economist z hlediska bezpečnosti na pátém místě na světě. "Dovolte mi také poznámku, za posledních osm let, to je doba, kdy mám možnost vést zemědělský výbor, tak když vznikl problém, ať šlo o sucho nebo o tornádo, tak jsme vás nikdy nenechali ve štychu," řekl přítomným zemědělcům. Na závěr si politici spolu s veřejností zazpívali píseň Ach synku, synku, od organizátorů dostali skleničku vína a dožínkový věnec.

Vláda letos schválila pro zemědělce jako odškodnění po tornádu až miliardu Kč. Na 47. ročníku agrosalonu Země živitelka se do 31. srpna představí téměř 500 vystavovatelů, méně než předloni. Loni byl kvůli koronaviru zrušený. Předloni přilákal 123.017 lidí, představilo se 581 vystavovatelů z 19 zemí.