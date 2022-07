Slavnostní večeří v Praze začne neformální zasedání ministrů EU pro výzkum

Praha - Do Prahy se dnes sjedou evropští ministři pro výzkum a inovace. Slavnostní večeří v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě zahájí neformální setkání při českém předsednictví v Radě EU. Jeho hlavní program bude v pátek. Zabývat se při něm budou zejména spoluprací při financování výzkumu z národních i evropských peněz a situací vědců z Ukrajiny napadené Ruskem. Zasedání bude předsedat ministr školství Vladimír Balaš (STAN), zúčastní se ho také eurokomisařka pro výzkum Marija Gabrielová a ministři přidružených zemí, jako je Island, Norsko či Švýcarsko.

Ke spolupráci ve financování výzkumu by za českého předsednictví měla vzniknout takzvaná Pražská deklarace. Její příprava začala v červnu. Kromě ní by Rada EU měla do konce roku schválit i závěry ze zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, který zhodnotil spolupráci ve výzkumu do roku 2020.

Posilování spolupráce ve financování výzkumu je jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU. Vedle toho jmenoval Balaš již dříve integraci systému výzkumné infrastruktury EU a přijetí nové evropské inovační agendy. Evropa by se podle něj měla zaměřit na mezioborový přístup k řešení společenských a ekonomických problémů či životního prostředí.

Česká vláda chce usilovat o snižování rozdílů ve výkonnosti výzkumu v jednotlivých státech. Zjednodušit by se podle ní měly i regulace pro přístup malých a středních firem ke kapitálu tak, aby se mohly snadněji rozvíjet pomocí nových technologií.

Česko převzalo předsednictví v Radě EU od Francie 1. července a v čele bloku bude půl roku. V uplynulých dnech se v Praze konalo několik ministerských jednání, například ministrů vnitra a spravedlnosti, životního prostředí či hospodářství. Na neformální setkání v Praze později navazuje formální zasedání Rady ministrů EU v Bruselu.